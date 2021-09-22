Помер актор з серіалу "Секс у великому місті"

Відомий актор помер в 57-річному віці.

У середу, 22 вересня, стало відомо, що несподівано для всіх помер зірка серіалів "Секс у великому місті" і "Білий комірець", американський комедійний актор Віллі Гарсон. На момент смерті йому було 57 років.

Сумну новину про смерть Гарсона повідомив на своїй сторінці в Інстаграм його названий син Нейт Гарсон. Причину смерті батька Нейт не озвучив, лише присвятив йому зворушливий пост зі словами подяки і освідченням у коханні.

Відзначимо, що Віллі Гарсон довгий час боровся з раком. Однак стверджувати, що саме це стало причиною його смерті не можна.

"Я так тобою пишаюся. Завжди буду любити тебе, але думаю, тобі пора відправитися в власну пригоду. Ти завжди будеш зі мною" — написав Нейт, супроводивши свою публікацію знімками та відео свого батька.

Віллі Гарсон — популярний американський комедійний актор. За свою кар’єру зіграв у багатьох серіалах, проте найбільшу популярність йому принесла роль Стенфорда Блетча в серіалі "Секс у великому місті". Варто відзначити, що Гарсон був не тільки кращим другом екранної героїні Сари Джесіки Паркер — Керрі Бредшоу, але і самої актриси.

Також Віллі блискуче зіграв в шоу "Білий комірець".

Актор не був одружений, але самостійно виховував сина Нейтана, якого усиновив в 2009 році.

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