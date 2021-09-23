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Ведучий Слава Дьомін розповів, як проходив суворий кастинг на "Холостячку-2"

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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слава Дьомін Новина оновлена 23 вересня 2021, 13:50
слава Дьомін

За словами ведучого, його засипали особистими питаннями.

Ведучий Слава Дьомін, який кілька днів тому випустив інтерв’ю з блогером Ігорем Пустовітом, розповів про суворий відбір на романтичне реаліті-шоу "Холостячка". Героїнею нового сезону шоу є українська співачка Злата Огневич.

За словами Дьоміна, редактор проекту говорила з ним настільки суворо і так прискіпливо розпитувала, що в якийсь момент йому здалося, ніби він спілкується з мамою самої Злати.

"Мені пропонували прийти на "Холостячку" до Злати. Мені подзвонила редактор і така відразу:" Альо! Значить дивіться, питання, навіщо вам це шоу? Ви розлучилися вже? А чому ви не розлучилися? А коли ви будете подавати на розлучення? ", — засипали ведучого питаннями. Дьомін запропонував тій, хто зателефонувала, закінчити розмову, якщо їй не підходять його відповіді. В якийсь момент ведучому почало здаватися, що він говорить з мамою Злати Огневич. В результаті редактор сказала, що передасть все, що дізналася керівництву, і вони вже будуть вирішувати.

Дьомін зазначив, що йому дуже подобається Злата Огневич і імпонує йому як людина.

"Холостячка" зі Златою Огневич: що відомо про 2-му сезоні

Героїнею другого сезону "Холостячки" стала українська співачка Злата Огневич. Дівчині 35 років і раніше вона не була заміжня.

На проект за її серце прийшли боротися 25 учасників, з яких після першого випуску залишилися 16. Хто першим покинув шоу "Холостячка", читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Злата Огневич #Холостячка #Холостячка 2 021
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