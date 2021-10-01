Олексій Суровцев, який вилетів з "Танців з зірками": у Каті Кухар роль злого судді

Артист дуже тепло відгукнувся про Влада Яму та Максима Чмерковського.

Український актор і зірка серіалу "Слід" Олексій Суровцев після вильоту з шоу "Танці з зірками" розповів, що думає про його суддів.

Своєю думкою актор поділився в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

Так, актор вважає, що Катерина Кухар, яка в одному з ефірів, поставила за його танець "одиницю", виконує на проекті роль злого судді і припустив, що насправді вона добра. Влада Яму та Максима Чмерковського артист назвав хорошими хлопцями.

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"Я абсолютно згоден з кожним словом Максима Чмерковського — красень, все завжди по справі, чітко, ясно і зрозуміло. Катя Кухар ... Можливо, у неї такий образ, не знаю. Вірю, що у неї такий образ, а насправді вона хороша і дуже мила людина. Напевно, бути злим суддею — її роль. Якщо говорити про Влада Яму, хороший хлопець, завжди говорить досить доречно ", — говорить Суровцев.

Як повідомляв "Телеграф", Олексій Суровцев покинув шоу "Танці з зірками" в четвертому ефірі. Також з проекту вже вибули Іван Люленов і Яна Цибульська, а також Олександра Машлятіна і Денис Самсон.