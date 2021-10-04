Загроза кар’єрі, грошам і статусу: гороскоп на тиждень 4-10 жовтня

Молодик принесе посилений потік енергії.

Протягом тижня питання особистої ініціативи сильно обмежене: Плутон і Сатурн — стаціонарні, готуються перейти в директний рух. Актуальними будть внутрішні шари будь-якого питання, доводиться вичікувати, тим більше, Меркурій ретроградний. Протягом тижня можливі різні сценарії — від атмосфери напруги і страху в особистих справах до суспільних конфліктів.

Зміна фаз руху Плутона і Сатурна, показують зовнішні, соціальні процеси, трансформації в глобальних масштабах. Енергії стаціонарних планет дуже сильні, змушують змінюватися, звільняють від того, що вже давно віджило, очищають і допомагають підготувати нас до нового життєвого етапу. Про це "Телеграфу" розповіла астролог Марина Скаді.

Протягом тижня, питання, на яких кожен з нас зараз сфокусований, зосередять на себе увагу ще сильніше. Основна рекомендація для всіх — не варто занурюватися в атмосферу безвиході, потрібно позбавлятися від страху. Використовуйте енергетичний потенціал з користю — зробіть який-небудь простий, але інтенсивний курс фізичних вправ і повторюйте його протягом усього місяця. Таким чином, можна отримати звільнення від напруги, що накопичилася. Почніть міркувати, спираючись на причинно-наслідкові зв’язки.

Інститути влади, державні структури, перевіряють більшу частину населення на міцність і адекватність. У той же час, люди, що мають відношення до фінансових організацій, влади, прийняття норм і законів, до судової системи, проходять важливий життєвий іспит.

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У зоні ризику — статус, кар’єра, гроші: де тонко, там і рветься — конфлікти можуть бути дуже значними. Планетарні впливу поточного тижня закликають нас усіх займатися своїм внутрішнім світом: це може бути навчання — серйозне, глибоке.

Робіть те, що вимагає від вас значних зусиль — беріть на себе відповідальність, дотримуйтеся режиму дня, згадайте про енергетичні практики. Розберіться зі своїми емоціями, приділіть належну увагу здоров’ю.

4 жовтня, в понеділок, щербатий Місяць в Діві в гармонійному аспекті з ретро Ураном. Ретро Меркурій з ретро Юпітером, також в гармонійному зв’язку. Нагадають про себе події 20-х чисел вересня, а їх завершення — вже спочатку листопада.День дуже важливий для багатьох, тема грошей і влади сконцентрована протягом тижня. З 4 по 9 жовтня — Плутон стаціонарний, цю планету пов’язують з питаннями життя і смерті, переродження, а також впливом, криміналом і великими грошима — ці теми найбільш актуальні в цей час. День може стати початком глобальних змін в державних масштабах. Для багатьох відзначений глибинними, трансформаційними процесами. Місяць в аспекті з Ураном дає яскравий прояв емоцій, практично неможливо приховати щось, сховатися — таємне стає явним.

5 жовтня, п’ятниця — щербатий Місяць у Терезах з 15:40, на до цього — в Діві, а період Місяця без курсу — з 11:46 до 15:40. Тенденції попереднього дня зберігаються, як в цілому і протягом усього тижня. Астрологічну погоду створюють стаціонарні Плутон і Сатурн, а ретро Меркурій ще більш акцентує найбільш хвилюючі теми — у кожного вони свої. Тиждень сумнівів і тривог, відсутність динаміки. Вівторок — день Марса, обставини нагадають всім про свої зобов’язання — з 15:40 Місяць у Терезах. Важливими і актуальними темами для кожної людини стануть побутові питання, робота, здоров’я. День перед Молодиком — емоцій мінімум, що дозволяємо багатьом прийняти правильні рішення, керуючись логікою.

6 жовтня, середа, Молодик у Терезах в 13-му градусі в 14:05 за київським часом, плюс це явище відбувається в поєднанні з Марсом, що сприяє підвищенню життєвих сил, надає додаткові ресурси для того, щоб розвинути бурхливу діяльність в різних напрямках. За цього Молодика формуються необхідні умови для того, щоб діяльність виявилася ефективною. Через посилення припливу енергії, слід бути обережними, щоб убезпечити себе від нещасних випадків. Багато зможуть домогтися реалізації бажаних цілей до кінця цього місяця за місячним календарем.

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7 жовтня, четвер, щербатий Місяць у Терезах, Венера переходить в знак Стрільця о 14:21 за київським часом, відео обов’язково запишу, а Сатурн зупиняється — тобто входить в фазу стаціонарності на тиждень. Період Місяця без курсу практично весь день — з 8:03 до 17:21, після чого переходить в знак Скорпіона. Час струсу, важких емоційних станів, ревнощів, конфліктів, особливо вечір обіцяє стати незабутнім. Радує, що Венера вийшла з похмурого Скорпіона і увійшла в оптимістичний, радісний знак Стрільця. В цілому, настрій у людей набагато краще, ніж спочатку жовтня, але Місяць у Скорпіоні нагадає про найболючіших питаннях. Для кого-то це любов, для іншого — борги, кредити, складності у вирішенні фінансових питань. В цей день на державному рівні вирішуються важливі питання, цілком може бути встановлено обмеження, установка нових норм і правил, наприклад, по темі карантину. Такі поняття, як борг, обов’язок, закон, входить щільно в життя кожної людини.

8 жовтня, п’ятниця щербатий Місяць в Скорпіоні, Сонце і Марс з’єднуються в знаку Терези, у багатьох буде спостерігатися вибух життєвої енергії. Партнери схильні кидати виклик один одному або навмисне провокувати на відкриту конфронтацію, а також на ситуації, пов’язані з конкуренцією і ризиком. Найскладніші та болючі питання нагадують про себе. Будьте обережні в своїх діях і емоціях — необдумані вчинки можуть призвести до перевтоми, хвороб серця, проблем з хребтом, опіків і травм. Невгамовна активність, перевитрата фізичних сил, може привести до загострення хронічних захворювань. Для особистих стосунків кризовий день. Для творчих людей — це час натхнення, загострені почуття і емоції сприяють яскравому і потужному прояву індивідуальних здібностей, з’являється спрага діяльності.

9 жовтня, в суботу, щербатий Місяць в Скорпіоні до 18:24, після чого переходить в знак Стрільця. Період Місяця без курсу — з 9:05 до 18:24 — день неефективний для серйозних справ і вирішення важливих питань. Найкраще, що можна зробити — зосередитися на собі, внутрішніх темах, побутових справах. Ретроградний Меркурій наближається до з’єднання Марса і Сонця, яке вчора сформувалося, але аспект проявляється також і сьогодні, і навіть завтра. Складні два дні — 8 і 9 жовтня, Сонце в падінні, Марс у вигнанні, Меркурій ретроградний — конфліктні дні, час з’ясування, хто тут головний. Краще зберігати спокій і уникати суперечок. Багато людей відчувають занепад сил, з’являються проблеми зі здоров’ям, чоловіки схильні до негативних впливів набагато сильніше, ніж жінки. Потрібно більше часу, витрат енергії і сил для вирішення питань та виконання робіт. Виявляються помилки, сповільнюються роботи, складніше вирішуються ділові питання. Це вдалий час, щоб провести аналіз свого минулого, виявити і виправляти помилки, позбутися давніх стереотипів, які зараз вже втратили сенс і тільки заважають. Але це хороший день для відновлення старих відносин, особливо з чоловіками.

10 жовтня, неділю, щербатий Місяць у Стрільці, Венера з’єднується з Південним вузлом, відповідно, опозиція до Північного. День кармічного розв’язки, особливо по романтичним темам, партнерським особистим і діловим відносинам. Хороший день для застосування своїх знань на практиці, відпрацювання навичок, внесення змін в будь-які проекти. Ідеальний час для проведення різних тренінгів та навчальних заходів, передачі навичок і знань. 8, 9 і 10 жовтня краще відмовитися від поїздок, тому що складності і проблеми з документами, в тій чи іншій мірі, виникнуть практично у кожної людини.

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