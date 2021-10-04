Угроза карьере, деньгам и статусу: гороскоп на неделю 4-10 октября

Новолуние принесет усиленный поток энергии.

В течение недели вопрос личной инициативы сильно ограничен: Плутон и Сатурн – стационарны, готовятся перейти в директное движение. Актуальны внутренние слои любого вопроса, приходится выжидать, тем более, Меркурий ретрограден. В течение недели возможны различные сценарии — от атмосферы напряжения и страха в личных делах до общественных конфликтов.

Смена фаз движения Плутона и Сатурна, показывают внешние, социальные процессы, трансформации в глобальных масштабах. Энергии стационарных планет очень сильны, заставляют меняться, освобождают от того, что уже давно отжило, очищают и помогают подготовить нас к новому жизненному этапу. Об этом "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

В течение недели, вопросы, на которых каждый из нас сейчас сфокусирован, сосредоточат на себе внимание еще сильнее. Основная рекомендация для всех – не стоит погружаться в атмосферу безысходности, нужно избавляться от страха. Используйте энергетический потенциал с пользой — сделайте какой-нибудь простой, но интенсивный курс физических упражнений и повторяйте его в течение всего месяца. Таким образом, можно получить освобождение от накопившегося напряжения. Начните рассуждать, опираясь на причинно-следственные связи.

Институты власти, государственные структуры, проверяют большую часть населения на прочность и адекватность. В то же время, люди, имеющие отношение к финансовым организациям, власти, принятию норм и законов, к судебной системе, проходят важный жизненный экзамен.

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В зоне риска – статус, карьера, деньги: где тонко, там и рвется – конфликты могут быть очень значительными. Планетарные влияния текущей недели призывают нас всех заниматься своим внутренним миром: это может быть обучение – серьезное, глубокое.

Делайте то, что требует от вас значительных усилий – берите на себя ответственность, соблюдайте режим дня, вспомните про энергетические практики. Разберитесь со своими эмоциями, уделите должное внимание здоровью.

4 октября, в понедельник, убывающая Луна в Деве в гармоничном аспекте с ретро Ураном. Ретро Меркурий с ретро Юпитером, также в гармоничной связи. Напомнят о себе события 20 –х чисел сентября, а их завершение – уже вначале ноября. День очень важный для многих, тема денег и власти сконцентрирована в течение недели. С 4 по 9 октября – Плутон стационарный, эту планету связывают с вопросами жизни и смерти, перерождения, а также влиянием, криминалом и большими деньгами — эти темы наиболее актуальны в это время. День может стать началом глобальных перемен в государственных масштабах. Для многих отмечен глубинными, трансформационными процессами. Луна в аспекте с Ураном дает яркое проявление эмоций, практически невозможно скрыть что-либо, спрятаться — тайное становится явным.

5 октября, вторник – убывающая Луна в Весах с 15:40, до этого – в Деве, а период Луны без курса – с 11:46 до 15:40. Тенденции предыдущего дня сохраняются, как в целом и в течение всей недели. Астрологическую погоду создают стационарные Плутон и Сатурн, а ретро Меркурий еще более акцентирует наиболее волнующие темы — у каждого они свои. Неделя сомнений и тревог, отсутствия динамики. Вторник – день Марса, обстоятельства напомнят всем о своих обязательствах – с 15:40 Луна в Весах. Важными и актуальными темами для каждого человека станут бытовые вопросы, работа, здоровье. День перед Новолунием – эмоций минимум, что позволяем многим принять верные решения, руководствуясь логикой.

6 октября, среда, Новолуние в Весах в 13 –м градусе в 14:05 по киевскому времени, плюс это явление происходит в соединении с Марсом, что способствует повышению жизненных сил, предоставляет дополнительные ресурсы для того, чтобы развить бурную деятельность в разных направлениях. С этого Новолуния формируются необходимые условия для того, чтобы деятельность оказалась эффективной. Из-за усилившегося притока энергии, необходимо принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев. Многие смогут добиться реализации желанных целей к концу этого лунного месяца.

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7 октября, четверг, убывающая Луна в Весах, Венера переходит в знак Стрельца в 14:21 по киевскому времени, видео обязательно запишу, а Сатурн останавливается – т.е. входит в фазу стационарности на неделю. Период Луны без курса практически весь день – с 08:03 до 17:21, после чего переходит в знак Скорпиона. Время встряски, тяжелых эмоциональных состояний, ревности, конфликтов, особенно вечер обещает стать запоминающимся. Радует, что Венера вышла из мрачного Скорпиона и вошла в оптимистичный, радостный знак Стрельца. В целом, настроение у людей намного лучше, чем вначале октября, но Луна в Скорпионе напомнит о самых болезненных вопросах. Для кого-то это любовь, для другого – долги, кредиты, сложности в решении финансовых вопросов. В этот день на государственном уровне решаются важные вопросы, вполне возможны ограничения, установка новых норм и правил, например, по теме карантина. Такие понятия, как долг, обязанность, закон, входит плотно в жизнь каждого человека.

8 октября, пятница, убывающая Луна в Скорпионе, Солнце и Марс соединяются в знаке Весы, у многих будет наблюдаться взрыв жизненной энергии. Партнеры склонны бросать вызов друг другу или умышленно провоцировать на открытую конфронтацию, а также на ситуации, связанные с конкуренцией и риском. Самые сложные и болезненные вопросы напоминают о себе. Будьте осторожны в своих действиях и эмоциях – необдуманные поступки могут привести к переутомлению, болезням сердца, проблемам с позвоночником, ожогам и травмам. Неуёмная активность, пере­расход физических сил, может привести к обострению хронических заболеваний. Для личных отношений кризисный день. Для творческих людей – это время вдохновения, обостренные чувства и эмоции способствуют яркому и мощному проявлению индивидуаль­ных способностей, появляется жажда деятельности.

9 октября, в субботу, убывающая Луна в Скорпионе до 18:24, после чего переходит в знак Стрельца. Период Луны без курса – с 09:05 до 18:24 – день неэффективный для серьезных дел и решения важных вопросов. Лучшее, что можно сделать – сосредоточиться на себе, внутренних темах, бытовых делах. Ретроградный Меркурий приближается к соединению Марса и Солнца, которое вчера сформировалось, но аспект проявляется также и сегодня, и даже завтра. Сложные два дня – 8 и 9 октября, Солнце в падении, Марс в изгнании, Меркурий ретроградный — конфликтные дни, время выяснения, кто тут главный. Лучше сохранять спокойствие и избегать споров. Многие люди чувствуют упадок сил, появляются проблемы со здоровьем, мужчины подвержены негативным влияниям гораздо сильнее, чем женщины. Требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения вопросов и выполнения работ. Обнаруживаются ошибки, замедляются работы, сложнее решаются деловые вопросы. Это подходящее время, чтобы провести анализ своего прошлого, выявить и исправлять ошибки, избавиться от давних стереотипов, которые сейчас уже утратили смысл и только мешают. Но это хороший день для возобновления старых отношений, особенно с мужчинами.

10 октября, воскресенье, убывающая Луна в Стрельце, Венера соединяется с Южным Узлом, соответственно, оппозиция к Северному. День кармической развязки, особенно по романтическим темам, партнерским личным и деловым отношениям. Хороший день для применения своих знаний на практике, отработки навыков, внесения изменений в любые проекты. Идеальное время для проведения различных тренингов и обучающих мероприятий, передачи навыков и знаний. 8, 9 и 10 октября лучше отказаться от поездок, т.к. сложности и проблемы с документами, в той или иной степени, возникнут практически у каждого человека.

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