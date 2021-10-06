Венера у Стрільці з 7 жовтня: астролог розповіла, що принесе нам "планета малого щастя"

Транзит Венери по знаку Стрільця дає мрійливість в коханні, схильність ідеалізувати партнера.

З 7 жовтня Венера з похмурого Скорпіона переходить в оптимістичний знак Стрільця о 14:21 за київським часом. Вийде з цього знака 5 листопада о 15:44. В цілому, настрій у людей в цей період значно поліпшується, з’являється віра в щасливе майбутнє.

Любов і романтика входить в життя більшості людей, свят і яскравих заходів стає більше. Раніше ми навіть розповідали, на які три знака Зодіаку чекає удача на любовному фронті в жовтні. Також з’являється бажання з’ясувати свої здібності, задатки, таланти, визначити для себе вектор розвитку. Поєднання красивого з корисним, сприяє набуттю щастя і радості, а питання матеріальних цінностей і грошей, вирішуються в цей період набагато легше. Про це "Телеграфу" розповіла астролог Марина Скаді.

Венера характеризує теми шлюбу, партнерських ділових відносин, грошей, а також творчість і сферу любові. Знак Стрільця дуже позитивний, відноситься до стихії Вогню — це романтика, неосяжні простори, де немає кордонів, і ніщо не стримує язики полум’я, які прагнуть в нічне небо, до зірок.

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В період з 7 жовтня по 5 листопада, можна отримати заряд оптимізму, наповнитися внутрішнім світлом, енергією, яка дозволить зважитися на щось нове і перспективне. Люди, що знаходяться за кордоном, можуть знайти кохання свого життя, або почати взаємовигідні партнерські відносини з іноземцем. Дуже часто такий транзит дає любов в інституті, під час навчання, отримання вищої освіти.

Стрільцем управляє Юпітер, який все розширює, тому у багатьох людей з’являється схильність до афер, входженню в двоїсті, паралельні зв’язку. Це типова, міфологічна картина Зевса, який, не дивлячись на те, що дружина поруч, має численні зв’язки з богинями і смертними жінками. Разом з порушенням моральних принципів в любові, подорож за кордон може зруйнувати шлюб або любовні стосунки.

Транзит Венери по знаку Стрільця дає мрійливість в любові, схильність ідеалізувати партнера. Любов може бути занадто далекою, щоб стати реальною, і може залишитися платонічної. Венера — планета «Малого Щастя» в астрології, але щоб отримати її блага, необхідно навчитися робити правильний вибір.

Період з 8 по 15 жовтня — час кармічного розв’язки, особливо по романтичним темам, партнерським особистим і діловим відносинам. Це відмінний час для відновлення давніх, зруйнованих відносин, виправлення помилок в сфері партнерства.

10 жовтня, Венера з’єднується з Південним Місячним Вузлом, відповідно, будує опозицію до Північного Вузла. У цей день постарайтеся чесно відповісти собі на питання: «Чому навчив мене попередній досвід?». У пам’яті спливають давні події, люди частіше згадують колишніх коханих, ділових партнерів. Аналізуючи причинно-наслідковий зв’язок минулого із сьогоденням, вдається виявити щось дуже важливе, корисне для існуючих відносин.

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