Іменини Владислава 7 жовтня: красиві привітання в картинках і листівках з Днем ангела

Владислави святкують свої іменини 7 жовтня.

У четвер, 7 жовтня, свій День ангела відзначають Владислави. Це ім’я походить від слов’янського Володислав, що означає "володіє славою". Це ім’я досить популярно в Україні, адже крім красивого звучання воно має і сприятливе значення. Зменшувально-пестливі форми імені: Слава, Влад.

Владислав часто має дуже ефектну зовнішність і при цьому є володарем трохи марнославного характеру. Він любить справляти яскраве враження, але ось за характером при цьому часто буває м’яким і навіть слабким. За зовнішнім блискучим фасадом не завжди криється бойовий характер.

У дружини Владислави часто вибирають собі сильних жінок, які більш владні і суворі, ніж вони самі.

При цьому Владислав добре імпровізує, а також володіє високими ораторськими і організаторськими здібностями.

"Телеграф" зібрав красиві вітальні листівки і картинки, якими порадують ваших улюблених Владиславів в їхнє свято.

Листівки з Днем ангела Владислава

Листівки з Днем ангела Владислава

Листівки з Днем ангела Владислава

Листівки з Днем ангела Владислава

Листівки з Днем ангела Владислава

Листівки з Днем ангела Владислава

Раніше, "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначатимуть православні християни в жовтні. Також ви можете ознайомитися з докладним календарем державних свят на жовтень.