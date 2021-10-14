Не дотримувалася королівського протоколу: Біллі Айліш розповіла, як познайомилася з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом

19-річна американка поспілкувалася з герцогами Кембриджськими на прем’єрі фільму "Не час помирати" в Лондоні

Американська виконавиця Біллі Айліш, яка в цьому році перефарбувалася в блондинку, скопіювавши свою маму Меггі Берд в молодості, зізналася, що не слідувала належному королівському протоколу під час зустрічі з принцом Вільямом і його дружиною Кейт Міддлтон на прем’єрі фільму "Не час помирати" в Лондоні минулого місяця. Нагадаємо, що 19-річна дівчина записала головний саундтрек до фільму про агента МІ-6.

Співачка розповіла на шоу Jimmy Kimmel Live! в середу, 13 жовтня, що їй дали "цілий список" правил, яких потрібно дотримуватися при зустрічі з королівською родиною, але, за словами Айліш, герцог і герцогиня Кембриджські в кінцевому підсумку були занадто розслаблені, щоб піклуватися про формальності.

"Я намагалася слідувати правилам. Я планувала це. Вони були такими нормальними. Вони не змушували мене думати: "Ой, мені страшно. Я не можу з ними розмовляти". Вони були дуже доброзичливі, веселі і милі. Я не можу скаржитися", — поділилася вона з Джиммі Кіммелом.

Разом з братом Фіннеасом О’Коннеллом поп-зірка була сфотографована з королівською парою, а також з батьком Вільяма, принцом Чарльзом, на зоряній прем’єрі фільму "Не час помирати" з Денієлем Крейгом у головній ролі. На фото видно, що співачка спілкувалась і сміялася з онуком королеви, який займає друге місце в черзі на британський престол.

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Нагадаємо, що на прем’єрі 25-го фільму про агента Джеймса Бонда Кейт Міддлтон вразила публіку золотистою обтягуючою сукнею Jenny Packham, яка була прикрашена паєтками і різнокольоровими каменями.