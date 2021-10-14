Не соблюдала королевский протокол: Билли Айлиш рассказала, как познакомилась с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

19-летняя американка пообщалась с герцогами Кембриджскими на премьере фильма "Не время умирать" в Лондоне

Американская исполнительница Билли Айлиш, которая в этом году перекрасилась в блондинку, скопировав свою маму Мэгги Бэрд в молодости, призналась, что не следовала надлежащему королевскому протоколу во время встречи с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон на премьере фильма "Не время умирать" в Лондоне в прошлом месяце. Напомним, что 19-летняя девушка записала главный саундтрек к фильму о агенте МИ-6.

Певица рассказала на шоу Jimmy Kimmel Live! в среду, 13 октября, что ей дали "целый список" правил, которым нужно следовать при встрече с королевской семьей, но, по словам Айлиш, герцог и герцогиня Кембриджские в конечном итоге были слишком расслаблены, чтобы заботиться о формальностях.

"Я пыталась следовать правилам. Я планировала это. Они были такими нормальными. Они не заставляли меня думать: "Ой, мне страшно. Я не могу с ними разговаривать". Они были очень дружелюбны, веселы и милы. Я не могу жаловаться", — поделилась она с Джимми Киммелом.

Вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом поп-звезда была сфотографирована с королевской парой, а также с отцом Уильяма, принцем Чарльзом, на звездной премьере фильма "Не время умирать" с Дэниелем Крейгом в главной роли. На фото видно, что певица болтала и смеялась с внуком королевы, который занимает второе место в очереди на британский престол.

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Напомним, что на премьере 25-го фильма об агенте Джеймсе Бонде Кейт Миддлтон поразила публику золотистым обтягивающим платьем Jenny Packham, которое было украшено пайетками и разноцветными камнями.