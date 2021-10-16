Рус

Морквяний пиріг зі згущеним молоком: рецепт смачного та корисного десерту

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
Морквяний пиріг готується дуже просто Новина оновлена 16 жовтня 2021, 12:38
Морквяний пиріг готується дуже просто

Ця осіння випічка виходить неймовірно соковитою.

Восени хочеться частіше балувати себе смачною і ароматною випічкою. І якщо сезон ягід і літніх фруктів вже завершився, то сезон таких корисних коренеплодів в самому розпалі. Саме тому саме час побалувати себе смачним, ароматним і яскравим морквяним пирогом.

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом соковитого осіннього десерту. Особливим його смак робить крем-сир.

Як приготувати морквяний пиріг

Інгредієнти:

  • Цукор — 100 гр.
  • Цукор тростинний — 100 гр.
  • Олія — 150 гр.
  • Ванільний екстракт — 2 гр.
  • Яйце — 5 шт.
  • Борошно — 160 гр.
  • Розпушувач — 2 гр.
  • Кориця — 2 гр.
  • Натерта морква — 120 гр.
  • Крем-сир — 450 гр.
  • Згущене молоко — 100 гр.
  • Горіх волоський — 20 гр.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте цукор, тростинний цукор, рослинну олія, ванільний екстракт і всі яйця. Додайте просіяне борошно разом з розпушувачем і корицею.
  2. Перемішайте до однорідності і додайте натерту моркву.
  3. Вилийте у форму на пергамент і запікайте 35-40 хвилин.
  4. Для крему змішайте крем-сир зі згущеним молоком і збийте до однорідності.
  5. Змастіть сирною масою остиглий морквяний бісквіт і залиште в холодильнику на 1 годину.
  6. Прикрасьте подрібненими волоськими горіхами.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ледачого штруделя зі сливами.

Теги:
#Пиріг #Морквяний пиріг
COVID-19
Україна
Відразу дві області України покинули "помаранчеву" зону карантину (список)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
COVID-19
Відразу дві області України покинули "помаранчеву" зону карантину (список)
Дата публікації
Категорія
Олексій Данілов
РНБО ввів санкції проти 237 осіб і однієї компанії: кого вони торкнуться
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
Одеса обганяє Харків: де найважча ситуація з COVID-19 в Україні на 16 жовтня
Дата публікації
Категорія
Смерть Антона Полякова може мати політичну причину
Смерть Антона Полякова: чи є тут слід Банкової
Дата публікації
Категорія
Для того, щоб оформити безліміт на отримання і відправку грошей, потрібно зателефонувати за номером 3700
"ПриватБанк" обмежив кількість переказів з карти на карту