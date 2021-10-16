Морквяний пиріг зі згущеним молоком: рецепт смачного та корисного десерту

Ця осіння випічка виходить неймовірно соковитою.

Восени хочеться частіше балувати себе смачною і ароматною випічкою. І якщо сезон ягід і літніх фруктів вже завершився, то сезон таких корисних коренеплодів в самому розпалі. Саме тому саме час побалувати себе смачним, ароматним і яскравим морквяним пирогом.

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом соковитого осіннього десерту. Особливим його смак робить крем-сир.

Як приготувати морквяний пиріг

Інгредієнти:

Цукор — 100 гр.

Цукор тростинний — 100 гр.

Олія — 150 гр.

Ванільний екстракт — 2 гр.

Яйце — 5 шт.

Борошно — 160 гр.

Розпушувач — 2 гр.

Кориця — 2 гр.

Натерта морква — 120 гр.

Крем-сир — 450 гр.

Згущене молоко — 100 гр.

Горіх волоський — 20 гр.

Спосіб приготування:

Змішайте цукор, тростинний цукор, рослинну олія, ванільний екстракт і всі яйця. Додайте просіяне борошно разом з розпушувачем і корицею. Перемішайте до однорідності і додайте натерту моркву. Вилийте у форму на пергамент і запікайте 35-40 хвилин. Для крему змішайте крем-сир зі згущеним молоком і збийте до однорідності. Змастіть сирною масою остиглий морквяний бісквіт і залиште в холодильнику на 1 годину. Прикрасьте подрібненими волоськими горіхами.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ледачого штруделя зі сливами.