Морквяний пиріг зі згущеним молоком: рецепт смачного та корисного десерту
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Ця осіння випічка виходить неймовірно соковитою.
Восени хочеться частіше балувати себе смачною і ароматною випічкою. І якщо сезон ягід і літніх фруктів вже завершився, то сезон таких корисних коренеплодів в самому розпалі. Саме тому саме час побалувати себе смачним, ароматним і яскравим морквяним пирогом.
Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом соковитого осіннього десерту. Особливим його смак робить крем-сир.
Як приготувати морквяний пиріг
Інгредієнти:
- Цукор — 100 гр.
- Цукор тростинний — 100 гр.
- Олія — 150 гр.
- Ванільний екстракт — 2 гр.
- Яйце — 5 шт.
- Борошно — 160 гр.
- Розпушувач — 2 гр.
- Кориця — 2 гр.
- Натерта морква — 120 гр.
- Крем-сир — 450 гр.
- Згущене молоко — 100 гр.
- Горіх волоський — 20 гр.
Спосіб приготування:
- Змішайте цукор, тростинний цукор, рослинну олія, ванільний екстракт і всі яйця. Додайте просіяне борошно разом з розпушувачем і корицею.
- Перемішайте до однорідності і додайте натерту моркву.
- Вилийте у форму на пергамент і запікайте 35-40 хвилин.
- Для крему змішайте крем-сир зі згущеним молоком і збийте до однорідності.
- Змастіть сирною масою остиглий морквяний бісквіт і залиште в холодильнику на 1 годину.
- Прикрасьте подрібненими волоськими горіхами.
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