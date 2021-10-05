Рецепт найледачішого штруделя зі сливами

Цей простий пиріг зможуть приготувати навіть діти.

Поки сезон слив не закінчився потрібно поспішати і готувати з ними смачну і корисну випічку. У сливах, до слова, міститься дуже корисний для нашої мікрофлори пектин.

Дієтолог Тетяна Лакуста у своєму Інстаграм поділилася рецептом найледачішого штруделя зі сливами.

Штрудель зі сливами: інгредієнти

Лаваш тонкий бездріжджовий — 2 шт

Сливи — 300-400 гр

Яйце — 1 шт

Вершкове масло — 2-3 ст л

Цукор — 1 ст л

Вівсянка пластівцями — 2-3 ст л

Спосіб приготування

Сливи очистіть від кісточок, поріжте кубиками. На сковороду покладіть масло, цукор, сливи і тушкуйте 5-7 хв. Пластівці потрібно перемолоти в блендері або кавомолці. Лаваш розгорніть, тушковані сливи викладіть на лист, присипте перемелені пластівці на сливи, щоб вбралася рідина і не витекла назовні. Лаваш загорніть рулетом, краї підверніть всередину. Взбитим яйцем намажте зверху. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хв. Прикрасьте цукровою пудрою.

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