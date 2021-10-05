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Рецепт найледачішого штруделя зі сливами

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Штрудель зі сливами Новина оновлена 05 жовтня 2021, 17:04
Штрудель зі сливами

Цей простий пиріг зможуть приготувати навіть діти.

Поки сезон слив не закінчився потрібно поспішати і готувати з ними смачну і корисну випічку. У сливах, до слова, міститься дуже корисний для нашої мікрофлори пектин.

Дієтолог Тетяна Лакуста у своєму Інстаграм поділилася рецептом найледачішого штруделя зі сливами.

Штрудель зі сливами: інгредієнти

  • Лаваш тонкий бездріжджовий — 2 шт
  • Сливи — 300-400 гр
  • Яйце — 1 шт
  • Вершкове масло — 2-3 ст л
  • Цукор — 1 ст л
  • Вівсянка пластівцями — 2-3 ст л

Спосіб приготування

  1. Сливи очистіть від кісточок, поріжте кубиками.
  2. На сковороду покладіть масло, цукор, сливи і тушкуйте 5-7 хв.
  3. Пластівці потрібно перемолоти в блендері або кавомолці.
  4. Лаваш розгорніть, тушковані сливи викладіть на лист, присипте перемелені пластівці на сливи, щоб вбралася рідина і не витекла назовні.
  5. Лаваш загорніть рулетом, краї підверніть всередину. Взбитим яйцем намажте зверху. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хв.
  6. Прикрасьте цукровою пудрою.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт насипного яблучного пирога "3 склянки" від кулінара Тетяни Литвинової.

Теги:
#Пиріг #Штрудель #Зливи
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