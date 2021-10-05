Рецепт найледачішого штруделя зі сливами
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Цей простий пиріг зможуть приготувати навіть діти.
Поки сезон слив не закінчився потрібно поспішати і готувати з ними смачну і корисну випічку. У сливах, до слова, міститься дуже корисний для нашої мікрофлори пектин.
Дієтолог Тетяна Лакуста у своєму Інстаграм поділилася рецептом найледачішого штруделя зі сливами.
Штрудель зі сливами: інгредієнти
- Лаваш тонкий бездріжджовий — 2 шт
- Сливи — 300-400 гр
- Яйце — 1 шт
- Вершкове масло — 2-3 ст л
- Цукор — 1 ст л
- Вівсянка пластівцями — 2-3 ст л
Спосіб приготування
- Сливи очистіть від кісточок, поріжте кубиками.
- На сковороду покладіть масло, цукор, сливи і тушкуйте 5-7 хв.
- Пластівці потрібно перемолоти в блендері або кавомолці.
- Лаваш розгорніть, тушковані сливи викладіть на лист, присипте перемелені пластівці на сливи, щоб вбралася рідина і не витекла назовні.
- Лаваш загорніть рулетом, краї підверніть всередину. Взбитим яйцем намажте зверху. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хв.
- Прикрасьте цукровою пудрою.
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