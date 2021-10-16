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"Все це допомагає": Даша Квіткова розповіла, як справлялася з прийняттям себе після народження дитини

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Поради від Даші Квіткової Новина оновлена 16 жовтня 2021, 20:56
Поради від Даші Квіткової

Блогер зазначає, що прийняти себе після пологів — це прям надзавдання.

Герої 9 сезону популярного проєкту "Холостяк", подружжя Микита Добринін і Дарина Квіткова вперше стали батьками 13 липня 2021 року — у пари народився син, якого назвали Левом. Варто відзначити, що попри велику любов, яку пара показує у себе на сторінках в мережі, Даша і Микита все ж постали перед труднощами.

Однак парі вдалося все подолати. Мабуть, їх почуття і в реальності такі ж, як і на їхніх сторінках в Інстаграм.

Даша Квіткова визнається, що стала однією з тих новоспечених матусь, які переживають післяпологову депресію: їм не подобається те, що вони бачать в дзеркалі — фігуру, втомлений стан, плаксивий настрій і т.д. Однак в таких ситуаціях завжди важливо знайти підтримку.

Один зі своїх постів в Інстаграм Квіткова присвятила саме цій темі, розповівши, що їй дуже допомагає "прийти в себе" і полюбити себе заново підтримка чоловіка, який кожен день говорить їй безліч компліментів. Також корисним будуть розповіді рідних і друзів про їхній досвід виховання дітей: ці розмови допоможуть зрозуміти, що немає ідеальних батьків, і не все можна завжди робити ідеально.

"Можна закопуватися в проблеми, але краще попросити близьких про підтримку і брати контроль над ситуацією в свої руки" — радить Даша Квіткова.

Раніше, "Телеграф" писав, що Міністерство охорони здоров’я поділилося порадами, які допоможуть налагодити психоемоційний стан жінок після пологів.

Теги:
#Вагітність #Післяпологова депресія #Микита Добринін #Даша Квіткова
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