Розміри фото в Instagram: як зробити ідеальний пост

Instagram дуже вимогливий до розміру фотографій, що публікуються

У той час як одним соціальним мережам вдається обійти перешкоди на шляху розвитку, іншим доводиться адаптуватися і змінювати назву, проводити ребрендинг і зміну керівництва.

Instagram залишається в стабільному положенні, продовжуючи радувати користувачів безліччю чудових миттєвостей, проведених в мережі.

Недавня стаття на сайті BusinessInsider розповідає про тонкощі правильного вибору фотографій і відео для ваших постів в Instagram. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з цими рекомендаціями, щоб пости на вашій сторінці стали просто ідеальними.

Перегляд фотографій і відео в соціальних мережах стає улюбленою справою багатьох користувачів. Інші ж знаходять задоволення в тому, щоб створювати пости, викладати свій контент, і радувати підписників новими цікавими фотографіями і відео.

Але в різних соціальних мережах присутні свої, часом жорсткі, вимоги до контенту. У Facebook можна завантажити практично будь-яке зображення. На ньому можна клікнути і переглянути його у збільшеному вигляді.

В Instagram ситуація інша. Можна втратити деякі частини зображення, якщо фото спочатку буде підібрано неправильно і редактор зображень обріже його не так, як ми цього хотіли б.

Нижче ми наводимо рекомендації з вибору розмірів зображень для Instagram.

Чи всі фото підходять для публікації в Instagram?

Опублікувати свій контент в Instagram можна кількома різними способами. Кожен з них відобразить ваші матеріали краще, якщо ви збережете найбільш підходящі для нього розміри.

Через те, що програмні засоби мають здатність стискати в певній мірі фотографії, то в першу чергу слід звернути увагу на співвідношення сторін фото, а не на справжні його розміри в пікселах.

Спрощено можна пояснити так: якщо довжина фотографії дорівнює його ширині, то співвідношення сторін становить 1: 1. Такий чудовий квадрат!

Але, на жаль, квадрат не підходить для всіх типів публікацій. Для деяких з них краще використовувати зображення з іншим співвідношенням.

Де використовують квадратні зображення?

Квадратні за формою зображення, у яких довжина дорівнює ширині, за замовчуванням використовуються для стандартних публікацій. Зазвичай їх розміри в пікселах складають 1080x1080.

Для горизонтальної фотографії довжина фотографії повинна відноситься до ширини, як 1,91: 1, а для вертикальної — як 4: 5. Ці розміри в пікселях становлять 1080x608 і 1080x1350 відповідно.

Щоб опублікувати альбомну або портретну фотографію, вам може знадобитися відрізати частину зображення.

З відео ситуація така ж, як і з фотографіями. Тут використовуються ті ж пропорції.

Крім цього, головна фотографія вашого профілю в Instagram також повинна мати форму квадрата. Але тут можна не гнатися за високою роздільною здатністю, досить буде завантажити маленьке фото розміром 360x360 пікселів.

Публікації, які займають весь екран телефону

Улюблені всіма Stories, Reels і IGTV можуть займати весь вертикальний екран вашого пристрою. Ідеальними розмірами для них будуть 1080x1920 пікселів, що представляє собою співвідношення 9:16.

Важливим моментом є те, IGTV і Reels можуть відображатися як у вашій стрічці, так і в профілі. При відображенні в стрічці, ваші матеріали будуть обрізані, і сторони будуть співвідноситися один до одного як 4: 5. Якщо клікнути на зображенні, його можна буде збільшити. У профілі ж воно буде відображатися у вигляді квадрата зі співвідношенням 1: 1.

Окремою опцією для публікації відео IGTV є фото для обкладинки. Найкращим розміром для неї буде 420x654 пікселів, що становить 1: 1,55.

Обкладинки IGTV не обов’язково повинні бути у високій роздільній здатності

Важливим висновком, який можна зробити з цих вимог, є те, що найбільш важливий текст або елемент відео повинен бути в центрі екрана, щоб він не був втрачений під час обрізання.

Ідеальне співвідношення і дозвіл для постів в Instagram

Стандартні фото і відео: 1: 1 (1080x1080 пікселів)

Горизонтальні фото і відео: 1,91: 1 (1080x608 пікселів)

Вертикальні фото і відео: 4: 5 (1080x1350 пікселів)

Stories в Instagram: 9:16 (1080x1920 пікселів)

IGTV відео: 9:16 (1080x1920 пікселів)

Відео для Reels: 9:16 (1080x1920 пікселів)

Фотографії обкладинки IGTV: 1: 1,155 (420x654 пікселів)

Фотографії профілю Instagram: 1: 1 (360x360 пікселів)

Як змінити розмір фотографій для Instagram

Більшість людей не роблять ідеально квадратні фотографії (хоча в більшості телефонів високого класу є відповідна настройка). Це означає, що якщо ви хочете розмістити свої фотографії в Instagram, ви повинні їх обрізати.

Є кілька способів змінити розмір ваших фотографій, щоб вони підходили для Instagram. Звичайно, є сотні додатків, які пропонують шаблони точного розміру — наприклад, ви можете використовувати безкоштовний сайт, такий як Canva, або преміум-пакет, такий, як Adobe Spark.

Але в Instagram є свій фоторедактор. Коли ви намагаєтеся завантажити фотографію в додаток Instagram з вашого телефону, ви можете обрізати її до квадрата або прямокутника.

У налаштуваннях ви можете вибрати більш кастомні варіанти обрізки.

Ви також можете вручну обрізати їх відповідно до необхідних пропорцій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що які проблеми виникають у Facebook, через обвинувачення у співпраці з авторитарними режимами по всьому світу.