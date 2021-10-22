Размеры фото в Instagram: как сделать идеальный пост

Instagram очень требователен к размеру публикуемых фотографий.

В то время как одним социальным сетям удается обойти преграды на пути развития, другим приходится адаптироваться и менять название, проводить ребрендинг и смену руководства.

Instagram остается в стабильном положении, продолжая радовать пользователей множеством прекрасных мгновений, проведенных в сети.

Недавняя статья на сайте BusinessInsider рассказывает о тонкостях правильного выбора фотографий и видео для ваших постов в Instagram. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с этими рекомендациями, чтобы посты на вашей странице стали просто идеальными.

Просмотр фотографий и видео в социальных сетях становится любимым делом многих пользователей. Другие же находят удовольствие в том, чтобы создавать посты, выкладывать свой контент, и радовать подписчиков новыми интересными фотографиями и видео.

Но в разных социальных сетях присутствуют свои, порой отличающиеся, требования к контенту. В Facebook можно загрузить практически любое изображение. На нем можно кликнуть и просмотреть его в увеличенном виде.

В Instagram ситуация иная. Можно потерять некоторые части изображения, если фото изначально будет подобрано неправильно и редактор изображений обрежет его не так, как мы этого хотели бы.

Ниже мы приводим рекомендации по выбору размеров изображений для Instagram.

Все ли фото подходят для публикации в Instagram?

Опубликовать свой контент в Instagram можно несколькими различными способами. Каждый из них отобразит ваши материалы лучше, если вы соблюдете наиболее подходящие для него размеры.

Так как программные средства обладают способностью сжимать в определенной степени фотографии, то в первую очередь следует обратить внимание на соотношение сторон фото, а не на истинные его размеры в пикселах.

Упрощенно можно объяснить так: если длина фотографии равна его ширине, то соотношение сторон составляет 1:1. Такой замечательный квадрат!

Но, увы, квадрат не подходит для всех типов публикаций. Для некоторых из них лучше использовать изображения с другим соотношением.

Где используют квадратные изображения?

Квадратные по форме изображения, у которых длина равна ширине, по умолчанию используются для стандартных публикаций. Обычно их размеры в пикселах составляют 1080x1080.

Для горизонтальной фотографии длина фотографии должна относится к ширине, как 1,91:1, а для вертикальной — как 4:5. Эти размеры в пикселях составляют 1080x608 и 1080x1350 соответственно.

Чтобы опубликовать альбомную или портретную фотографию, вам может потребоваться отрезать часть изображения.

С видео ситуация такая же, как и с фотографиями, используются те же пропорции.

Помимо этого, главная фотография вашего профиля в Instagram также должна иметь форму квадрата. Но тут можно не гнаться за высоким разрешением, достаточно будет загрузить маленькое фото размером 360x360 пикселей.

Публикации, которые занимают весь экран телефона

Любимые всеми Stories, Reels и IGTV могут занимать весь вертикальный экран вашего устройства. Идеальными размерами для них будут 1080x1920 пикселей, что представляет собой соотношение 9:16.

Важным моментом является то, IGTV и Reels могут отображаться как в вашей ленте, так и в профиле. При отображении в ленте, ваши материалы будут обрезаны, и стороны будут относиться друг к другу как 4:5. При клике на изображении, его можно будет увеличить. В профиле же одно будет отображаться в виде квадрата с соотношением 1:1.

Отдельной опцией для публикации видео IGTV является фото для обложки. Наилучшим размером для нее будет 420x654 пикселей, что составляет 1:1,55.

Обложки IGTV не обязательно должны быть в высоком разрешении

Важным выводом, который можно сделать из этих требований, является то, что наиболее важный текст или элемент видео должен быть в центре экрана, чтобы он не был потерян при обрезке.

Идеальное соотношение и разрешение для постов в Instagram

Стандартные фото и видео: 1:1 (1080x1080 пикселей)

Горизонтальные фото и видео: 1,91:1 (1080x608 пикселей)

Вертикальные фото и видео: 4:5 (1080x1350 пикселей)

Stories в Instagram: 9:16 (1080x1920 пикселей)

IGTV видео: 9:16 (1080x1920 пикселей)

Видео для Reels: 9:16 (1080x1920 пикселей)

Фотографии с обложки IGTV: 1:1,155 (420x654 пикселей)

Фотографии профиля Instagram: 1:1 (360x360 пикселей)

Как изменить размер фотографий для Instagram

Большинство людей не делают идеально квадратные фотографии (хотя в большинстве телефонов высокого класса есть соответствующая настройка). Это означает, что если вы хотите разместить свои фотографии в Instagram, вы должны их обрезать.

Есть несколько способов изменить размер ваших фотографий, чтобы они подходили для Instagram. Конечно, есть сотни приложений, которые предлагают шаблоны точного размера — например, вы можете использовать бесплатный сайт, такой как Canva, или премиум-пакет, такой, как Adobe Spark.

Но в Instagram есть свой фоторедактор. Когда вы пытаетесь загрузить фотографию в приложение Instagram из вашего телефона, вы можете обрезать ее до квадрата или прямоугольника.

В настройках вы можете выбрать более кастомные варианты обрезки.

Вы также можете вручную обрезать их в соответствии с требуемыми пропорциями.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в социальной сети Instagram появилась новая функция, которая поможет пользователям не видеть нежелательный контент.