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Соцсети начинают править миром: почему яркий пост в Facebook и Twitter для политика – лучше, чем многотысячный митинг

Соцсети начинают править миром: почему яркий пост в Facebook и Twitter для политика – лучше, чем многотысячный митинг
Обновлено 16:49 Сегодня Телеграф

В среду, 31 марта, Facebook удалил из своей платформы видео-тизер будущего интервью с 45-м президентом США Дональдом Трампом. И сообщил, что будет в дальнейшем блокировать любые аудиозаписи, связанные с ним. Сам Трамп недавно завел собственный сайт.

Что значат для современных политиков соцсети и иные интернет-платформы? К чему ведет цензура там? Своими мнениями с "Телеграфом" поделились эксперты.

Политический эксперт, блогер Денис Гороховский отмечает: "О том, что в соцсетях присутствует ярко выраженная цензура, известно давно. Президентская кампания в США вывела эту цензуру на новый уровень. Если ранее та сводилась к временной блокировке (бану) отдельных пользователей по формальным причинам и точечному удалению контента, то теперь соцсети откровенно вмешиваются в политический процесс, блокируя не только сторонников одного из кандидатов, но и самого кандидата. В целом, в этом нет ничего удивительного. Это закономерный итог. Соцсети – это, в первую очередь, высокоприбыльный бизнес".

Что же касается последствий такой цензуры, то, по мнению Дениса Гороховского, это еще сильнее ускорит процесс формирования локальный социальных сетей.

"Подобные решения мы уже можем видеть в Китае и России. Лидеры государств понимают, что интернет и, в частности, соцсети стали неотъемлемой частью жизни людей. И отдавать контроль за всем происходящим в сети американской корпорации, которая открыто выступает на стороне одной конкретной партии, рискованно. Поэтому, вполне вероятно, в ближайшее время еще ряд крупных государств попробуют создать свой социальные сети, которые будут заточены, в первую очередь, под локального пользователя, – прогнозирует эксперт. – Что касается Украины, то на данный момент наше государство вряд ли будет заниматься подобными вещами, так как у нас официальная линия власти сводится к "США партнер, Байден – лучший друг", а значит можно пользоваться Facebook и Twitter".

Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили подчеркивает, что для любого общественно-политического деятеля, хоть в США, хоть в ЕС, хоть в Украине соцсети – это площадка для продвижения своей программы, ценностей. Способ коммуникации, который дает возможность давать ответы на вопросы общества, оказывать влияние на мнение людей.

"Десятки миллионов людей пользуются соцсетями. Для медийного политика это возможность быть на связи со своими избирателями круглосуточно, постоянно напоминать о себе, – отмечает эксперт. – Пламенный пост в Facebook по своему эффекту равноценен полноценному многотысячному митингу. Соцсети – это удобный инструмент информационной политики и пиара. Другой вопрос, что само руководство корпораций, которые обслуживают, не в состоянии придерживаться непредвзятости. Facebook, к примеру, своими действиями обнажает свою лояльность Демократической партии США и президенту Джо Байдену, для которых Дональд Трамп – оппонент".

Напомним, что 6 января 2021 года группа сторонников Дональда Трампа штурмом взяла здание Капитолия, чтобы сорвать объявление о победе Джо Байдена.

В это время сам Трамп обнародовал несколько постов в Твиттер, которые эксперты расценили, как призывы к дальнейшей эскалации насилия. После этого его аккаунт в Твиттер был заблокирован. Вслед за Твиттером, аналогичное решение принял Марк Цукерберг, закрыв Трампу доступ к Facebook и Instagram. На подобные меры пошло и руководство Google, заблокировав канал Трампа в YouTube.

О будущем Трампа и не только об этом "Телеграфу" рассказал дипломат, президент Украинской Ассоциации внешней политики Владимир Хандогий.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

США, Facebook, Соцсети, Джо Байден, Дональд Трамп, Денис Гороховский, Цензура в соцсетях.
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