Френсіс Хоген проти Facebook: корпорацію звинувачують у співпраці з режимами по всьому світу

У підкомітеті Сенату Френсіс Хоген сказала все, що думає про Facebook

Вже кілька днів усі ЗМІ планети пишуть про Френсіс Хоген, яка виступила зі звинуваченнями проти корпорації Facebook.

У вівторок, 5 жовтня 2021 року Френсіс Хоген виступила перед підкомітетом Сенату із захисту прав споживачів. Про це пише в своїй статті агенція CNN. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

У своєму виступі Хоген навела приклади того, як соціальна мережа може бути використана в небезпечних цілях. Ці приклади змусили законодавців задатися питанням про необхідність проведення окремого засідання для більш глибокого обговорення питань національної безпеки.

Колишня менеджерка з продукту згадала ряд зв’язків між активністю у Facebook і випадками жахливого насильства в М’янмі і Ефіопії, а також шпигунством Китаю і Ірану. Вона також висловила побоювання про те, що подібні події можуть повторюватися, якщо не вжити в цьому відношенні будь-яких дій.

Один із сенаторів, присутній на слуханні, поцікавився, чи використовується Facebook "авторитарними або терористичними лідерами" в світі для своїх "брудних" цілей. Інформатор Хоген сказала "так", підкресливши той факт, що Facebook знає про такі дії.

Китай і Іран

Френсіс Хоген розповіла, що виконуючи свою роботу, вона відстежувала діяльність китайських спецслужб на платформі. Вона бачила, як КНР стежить за уйгурами по всьому світу і робить проти них хакерські атаки з використанням фейковий облікових записів Facebook і шкідливого ПЗ.

Крім цього, команда Хоген спостерігала, як уряд Ірану шпигує за іншими державами і структурами.

За словами Френсіс, Facebook чітко відстежував ці дії, але вперто не бажав робити ніяких дій, слідуючи якійсь своїй логіці. Команди, які займаються цими питаннями, продовжували страждати від нестачі кадрів. Це спричиняло низьку ефективність контррозвідувальної та антитерористичної інформаційної діяльності команди Хоген.

Залученість вища за безпеку

За словами Хоген, ранжування на основі залучення спонукає користувачів реагувати лайками, репоста або коментарями, і "буквально розпалює етнічне насильство" в таких країнах, як Ефіопія, де існують глибокі регіональні та етнічні відмінності.

Френсіс Хоген знає про те, що Facebook розробив заходи щодо зниження небезпеки, але вважає, що вони нерівномірно застосовуються у всіх мовах світу.

Корпорація захищається

Після слухання в підкомітеті Сенату, представник Facebook виступив із заявою, в якому спробував дискредитувати Хоген і оскаржити "її характеристику" багатьох питань.

Прес-секретар Енді Стоун заявив, що Хоген дуже мало працювала в корпорації, не мала підлеглих, не отримувала звітів, і не брала участі в нарадах з топ-менеджерами. Отже, вона просто не могла бути добре обізнаною в питаннях, що викликали такий галас.

"Ми не згодні з її характеристикою багатьох проблем, про які вона свідчила. Незважаючи на все це, ми згодні в одному: пора приступити до створення стандартних правил для Інтернету", — резюмував Енді Стоун.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Френсіс Хоген передала секретні документи про внутрішню кухню Facebook журналістам. Після цього пішов масштабний збій, протягом якого Facebook і Instagram були недоступні протягом декількох годин.