Хто така Френсіс Хоген і навіщо вона пішла проти Facebook: історія боротьби однієї людини проти корпорації

Колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген хотіла виправити корпорацію, а не нашкодити їй

Масштабному збою, в результаті якого Facebook і Instagram 4 жовтня були недоступними кілька годин, передував витік інформації. В результаті цього витоку секретні файли про внутрішню кухню Facebook потрапили в розпорядження журналістів.

Недавня стаття, опублікована на сайті The Wall Street Journal 3 жовтня 2021 року розповідає нам історію Френсіс Хоген, яка самотужки кинула виклик корпорації. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Історія Френсіс Хоген

За словами Френсіс, вона оприлюднила відомості з внутрішніх документів Facebook, щоб прискорити зміни в цьому гіганті соціальних мереж, а не викликати гнів по відношенню до нього.

Френсіс Хоген раніше була менеджером з продукту. Корпорація найняла її для розробки алгорітмів захисту на Facebook. Але той факт, що в подальшому корпорація здалася їй недостатньо відкритою, дуже розчарував її. Вона хотіла б, щоб Facebook більш уважно ставився до тієї шкоді, яку платформа може завдати користувачам.

У травні цього року Хоген пішла з компанії. Однією з причин її звільнення було те, що вона зневірилася в тому, що вона і її команда можуть на щось вплинути. Вона відчувала, що корпорація ставить зростання і залучення нових користувачів вище безпеки.

За час роботи в компанії Френсіс Хоген отримала доступ до такої інформації, про яку люди за її межами не мали поняття. Вона вирішила, що громадськість повинна ознайомитися з нею.

"Я вірю в істину і примирення. Ми повинні визнати реальність. І все ж спочатку потрібно зайнятися документами", — вважає вона.

У письмовій заяві представник Facebook Енді Стоун сказав: "Кожен день наші команди повинні балансувати між захистом права мільярдів людей на відкрите самовираження і необхідністю зберігати нашу платформу в безпеці і з хорошою репутацією".

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"Ми продовжуємо вести боротьбу з поширенням дезінформації та шкідливого контенту. І було б зовсім неправильно припускати, що ми заохочували поганий контент і нічого не робили в цьому відношенні", — заявив Енді Стоун.

Хоген також проаналізувала внутрішню соціальну мережу компанії під назвою Facebook Workplace в пошуках випадків, коли, на її думку, компанія не несла відповідальності за благополуччя користувачів.

Хоген побоювалася, що її зловлять, оскільки вона переглядала тисячі документів протягом декількох тижнів. Facebook реєструє дії співробітників на робочому місці, і вона вивчала ті частини його мережі, які, хоча і були відкриті, але не мали відношення до її діяльності.

17 травня, ближче до кінця робочого дня вона останній раз увійшла в систему і набрала останні повідомлення в пошуковому рядку Workplace, щоб спробувати пояснити свої мотиви.

"У мене немає ненависті до Facebook, — написала вона, — Я люблю Facebook. Я хочу його врятувати".

Дотримання правил

Хоген народилася і виросла в американському штаті Айова. Батьки приділяли достатньо уваги її вихованню. Вона пишається тим, що навчилася слідувати правилам.

Раніше жінка працювала в Google, Pinterest Inc. та інших соціальних мережах, спеціалізуючись на розробці алгоритмів та інших інструментів, що визначають, який контент буде надаватися користувачам. Google оплатив її навчання в Гарварді і вона отримала ступінь магістра ділового адміністрування. Вона повернулася в компанію в 2011 році, але на жаль зіткнулася з аутоімунним захворюванням.

"Я повернулася з бізнес-школи і відразу почала розкладатись", — сказала вона. Спочатку лікарі були збиті з пантелику. На той час, коли їй поставили діагноз "глютеновая хвороба" (мультифакторное захворювання, що розвивається при порушенні пристінкового травлення і порушення всмоктування в тонкій кишці — прим. ред.). У неї були стійкі пошкодження нервів на руках і ногах, які завдавали їй біль.

Хоген пішла з Google на початку 2014 року. Два місяці по тому через тромб в стегні вона виявилася в відділенні інтенсивної терапії.

Друг сім’ї, найнятий для допомоги їй у справах, став її головним супутником протягом року, який вона провела в основному вдома. Молодий чоловік купував продукти, водив її на прийом до лікаря і допоміг їй відновити здатність ходити після підступного захворювання.

Це була дійсно важлива дружба, а потім я втратила його

Друг, який колись дотримувався ліберальних політичних поглядів, проводив все більше часу, читаючи онлайн-форуми про те, як темні сили маніпулюють політикою. Він тяжів до суміші окультизму і білого націоналізму, а Хоген намагалася втрутитися і врятувати його. Але він перервав їх дружбу і поїхав. Надалі він все ж відмовився від своїх переконань.

Здоров’я Френсіс Хоген покращилося, і вона повернулася до роботи. Але втрата дружби змінила її ставлення до соціальних мереж, сказала вона.

"Одна справа вивчати дезінформацію, інша — втратити когось з-за цього, — сказала вона, — Багато людей, які працюють над цими продуктами, бачать тільки позитивну сторону речей".

Як вона опинилася у Facebook

Коли в кінці 2018 року фахівець з підбору персоналу з Facebook зв’язалася з нею, Хоген відповіла, що хотіла б дізнатися, чи торкнеться ця робота демократії і поширення неправдивої інформації. Під час інтерв’ю вона розповіла менеджерам про свого друга і про те, як вона хотіла допомогти Facebook не допустити, щоб його власні користувачі пішли тим самим шляхом.

Вона почала роботу в червні 2019 року в складі групи з 200 чоловік. Вони займалися питаннями громадянської етики та питаннями виборів у всьому світі. Хоча це була невелика частина загальних зусиль Facebook з охорони правопорядку, команда стала центральним гравцем в розслідуванні того, як платформа може поширювати політичну брехню, розпалювати насильство і піддаватися зловживанням з боку зловмисних урядів.

Я дуже співчуваю людям, які все життя працюють над цими питаннями

Спочатку її попросили створити інструменти для вивчення потенційно зловмисного націлювання інформації на певні спільноти. Її команді, в яку входила вона і ще чотири нових співробітника, було дано три місяці на створення системи для виявлення подібних явищ. За її словами, вона не домоглася успіху і отримала погану первісну оцінку. Вона згадала, як старший менеджер сказав їй, що співробітники Facebook виконують свої завдання з набагато меншими ресурсами.

Навколо себе вона побачила невеликі групи співробітників, які стикалися з великими проблемами. За її словами, в основній групі, відповідальній за виявлення і боротьбу з експлуатацією людей, включаючи рабство, примус до проституції і продаж органів, було всього кілька фахівців.

"Я хотіла запитати, чому б не найняти більше людей, — сказала вона, — Facebook діяв так, як ніби був безсилий укомплектувати ці команди".

Представник Facebook, Стоун сказав: "Ми вклали значні кошти в людей і технології, щоб забезпечити безпеку нашої платформи, і зробили боротьбу з дезінформацією і надання достовірної інформації своїм пріоритетом".

Незабаром Хоген здалося, що компанія, просто не бажає приймати ініціативи щодо підвищення безпеки, якщо це ускладнює залучення користувачів.

Вона розповіла про свої побоювання матері, яка порадила їй, що, якщо вона думає, що на кону стоять життя, їй слід зробити все можливе, щоб врятувати ці життя.

Представник Facebook наполягав, що мета компанії — забезпечити безпечний і позитивний досвід для мільярдів користувачів. "Розміщення ненависного або шкідливого контенту шкідливо для нашої спільноти, погано для рекламодавців і, в кінцевому підсумку, погано для нашого бізнесу", — заявив він.

2 грудня 2020 року засновник і керівник команди Чакрабарті скликав загальну телеконференцію. Зі своєї квартири в Сан-Франциско Хоген почула, що Facebook розпускає її команду і переводить її членів в інші підрозділи, яким доручено підвищити якість і надійність контенту платформи.

У березні Хоген переїхала в Пуерто-Ріко, сподіваючись продовжити віддалену роботу в Facebook.

Внутрішні документи корпорації

Хоген очікувала, що Facebook Workplace стане більш закритим. Робоче місце — постійне джерело витоків, і протягом багатьох років компанія обмежувала доступ до секретних матеріалів.

На свій подив, вона виявила, що багато документів були розміщені на відкритих форумах.

За її словами, практично будь-хто з більш ніж 60 тис співробітників Facebook міг отримати доступ до одних і тих же документів.

Френсіс Хоген простежила кар’єри колег, якими вона захоплювалася. Вона переглядала все. Робота багатьох з її колег закінчувалася розчаруванням і зауваженнями про те, що Facebook не бере на себе відповідальність за завдану шкоду.

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Чим більше вона читала, тим більше думала, чи можна взагалі безпечно створювати автоматизовані рекомендаційні системи, — неприємна думка для людини, чия кар’єра зосереджена на їх розробці. "Я дуже співчуваю людям, які все життя працюють над цими речами", — сказала вона. "Уявіть, що ви виявите, що ваш продукт шкодить людям, але ви не зможете побачити і виправити ці помилки".

Переїзд в Пуерто-Ріко поклав кінець її роботі в Facebook раніше, ніж вона планувала. В середині квітня вона погодилася залишити компанію.

Хоген продовжувала збирати матеріали з Facebook протягом останніх годин доступу до системи. Вона звернулася до юристів некомерційної організації Whistleblower Aid в Вашингтоні, округ Колумбія, яка представляє людей, які повідомляють про неправомірні дії корпорацій і уряду.

Окрім її майбутніх показаннь в Сенаті і заяви для Комісії з цінних паперів і бірж про порушення, вона заявила, що зацікавлена у співпраці з генеральними прокурорами штату і європейськими регулюючими органами.

"До тих пір, поки метою корпорації буде підвищення залученості, оптимізація для лайків, повторних публікацій і коментарів, ви і далі будете приділяти пріоритетну увагу поляризуючому, ненависному контенту", — сказала вона, звертаючись до корпорації.

Крім цього, у неї є кілька бізнес-ідей, які вона хотіла б реалізувати, і вона хотіла б подумати про що-небудь інше, крім Facebook.

"Я дійсно добре попрацювала, намагаючись зрозуміти, як бути щасливою, — сказала вона, — Постійно говорити про речі, які змушують вас сумувати, — це не спосіб зробити себе щасливою".

Раніше "Телеграф" писав про те, що не тільки Facebook і Instagram постраждали від обширного збою. Користувачі повідомляли також про проблеми в роботі Gmail і Snapchat.