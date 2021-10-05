Кто такая Фрэнсис Хоген и зачем она пошла против Facebook: история борьбы одного человека против корпорации

Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген хотела исправить корпорацию, а не навредить ей

Масштабному сбою, в результате которого Facebook и Instagram 4 октября были недоступными несколько часов, предшествовала утечка информации. В результате этой утечки секретные файлы о внутренней кухне Facebook попали в распоряжение журналистов.

Недавняя статья, опубликованная на сайте The Wall Street Journal 3 октября 2021 года, рассказывает нам историю Фрэнсис Хоген, которая в одиночку бросила вызов корпорации. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

История Фрэнсис Хоген

По словам Фрэнсис, она предала огласке сведения из внутренних документах Facebook, чтобы ускорить изменения в этом гиганте социальных сетей, а не вызвать гнев по отношению к нему.

Фрэнсис Хоген ранее была менеджером по продукту. Корпорация наняла ее для разработки алгоритмов защиты на Facebook. Но тот факт, что в дальнейшем корпорация показалась ей недостаточно открытой, очень разочаровал ее. Она хотела бы, чтобы Facebook более внимательно относился к тому вреду, который платформа может нанести пользователям.

В мае этого года Хоген ушла из компании. Одной из причин ее ухода было то, что она разуверилась в том, что она и ее команда могут на что-то повлиять. Она чувствовала, что корпорация ставит рост и привлечение новых пользователей выше безопасности.

За время работы в компании Фрэнсис Хоген получила доступ к такой информации, о которой люди за ее пределами не имели понятия. Она решила, что общественность должна ознакомиться с ней.

"Я верю в истину и примирение. Мы должны признать реальность. И все же сначала нужно заняться документами", — считает она.

В письменном заявлении представитель Facebook Энди Стоун сказал: "Каждый день наши команды должны балансировать между защитой права миллиардов людей на открытое самовыражение и необходимостью сохранять нашу платформу в безопасности и с хорошей репутацией".

"Мы продолжаем вести борьбу с распространением дезинформации и вредоносного контента. И было бы совершенно неверно предполагать, что мы поощряли плохой контент и ничего не предпринимали в этом отношении", — заявил Энди Стоун.

Хоген также проанализировала внутреннюю социальную сеть компании под названием Facebook Workplace в поисках случаев, когда, по ее мнению, компания не несла ответственности за благополучие пользователей.

Хоген опасалась, что ее поймают, поскольку она просматривала тысячи документов в течение нескольких недель. Facebook регистрирует действия сотрудников на рабочем месте, и она изучала те части его сети, которые, хотя и были открыты, но не имели отношения к ее работе.

17 мая, ближе к концу рабочего дня она последний раз вошла в систему и набрала последнее сообщение в поисковой строке Workplace, чтобы попытаться объяснить свои мотивы.

"У меня нет ненависти к Facebook, — написала она, — Я люблю Facebook. Я хочу его спасти".

Следование правилу

Хоген родилась и выросла в американском штате Айова. Родители уделяли достаточно внимание ее воспитанию. Она гордится тем, что научилась следовать правилам.

Ранее женщина работала в Google, Pinterest Inc. и других социальных сетях, специализируясь на разработке алгоритмов и других инструментов, определяющих, какой контент будет предоставляться пользователям. Google оплатил ее учебу в Гарварде и она получила степень магистра делового администрирования. Она вернулась в компанию в 2011 году, но к сожалению столкнулась с аутоиммунным заболеванием.

"Я вернулась из бизнес-школы и сразу начала разлагаться", — сказала она. Поначалу врачи были сбиты с толку. К тому времени, когда ей поставили диагноз "глютеновая болезнь" (мультифакторное заболевание, развивающееся при нарушении пристеночного пищеварения и нарушения всасывания в тонкой кишке – прим. ред.). У нее были стойкие повреждения нервов на руках и ногах, которые причиняли ей боль.

Хоген ушла из Google в начале 2014 года. Два месяца спустя из-за тромба в бедре она оказалась в отделении интенсивной терапии.

Друг семьи, нанятый для помощи ей по делам, стал ее главным спутником в течение года, который она провела в основном дома. Молодой человек покупал продукты, водил ее на прием к врачу и помог ей восстановить способность ходить после коварного заболевания.

Это была действительно важная дружба, а потом я потеряла его

Друг, который когда-то придерживался либеральных политических взглядов, проводил все больше времени, читая онлайн-форумы о том, как темные силы манипулируют политикой. Он тяготел к смеси оккультизма и белого национализма, а Хоген пыталась вмешаться и спасти его. Но он прервал их дружбу и уехал. В дальнейшем он все же отказался от своих убеждений.

Здоровье Фрэнсис Хоген улучшилось, и она вернулась к работе. Но потеря дружбы изменила ее отношение к социальным сетям, сказала она.

"Одно дело изучать дезинформацию, другое — потерять кого-то из-за этого, — сказала она, — Многие люди, которые работают над этими продуктами, видят только положительную сторону вещей".

Как попала в Facebook

Когда в конце 2018 года специалист по подбору персонала из Facebook связалась с ней, Хоген ответила, что хотела бы узнать, коснется ли эта работа демократии и распространения ложной информации. Во время интервью она рассказала менеджерам о своем друге и о том, как она хотела помочь Facebook не допустить, чтобы его собственные пользователи пошли по тому же пути.

Она начала работу в июне 2019 года в составе группы из 200 человек. Они занимались вопросами гражданской этики и вопросами выборов во всем мире. Хотя это была небольшая часть общих усилий Facebook по охране правопорядка, команда стала центральным игроком в расследовании того, как платформа может распространять политическую ложь, разжигать насилие и подвергаться злоупотреблениям со стороны злонамеренных правительств.

Я очень сочувствую людям, которые всю жизнь работают над этими вопросами

Первоначально ее попросили создать инструменты для изучения потенциально злонамеренного нацеливания информации на определенные сообщества. Ее команде, в которую входила она и еще четыре новых сотрудника, было дано три месяца на создание системы для выявления подобных явлений. По ее словам, она не добилась успеха и получила плохую первоначальную оценку. Она вспомнила, как старший менеджер сказал ей, что сотрудники Facebook выполняют свои задачи с гораздо меньшими ресурсами.

Вокруг себя она увидела небольшие группы сотрудников, которые сталкивались с большими проблемами. По ее словам, в основной группе, ответственной за выявление и борьбу с эксплуатацией людей, включая рабство, принуждение к проституции и продажу органов, было всего несколько специалистов.

"Я хотела спросить, почему бы не нанять больше людей, — сказала она, — Facebook действовал так, как будто был бессилен укомплектовать эти команды".

Представитель Facebook, Стоун сказал: "Мы вложили значительные средства в людей и технологии, чтобы обеспечить безопасность нашей платформы, и сделали борьбу с дезинформацией и предоставление достоверной информации своим приоритетом".

Вскоре Хоген показалось, что компания, просто не желает принимать инициативы по повышению безопасности, если это затрудняет привлечение пользователей.

Она рассказала о своих опасениях матери, священнослужительнице, которая посоветовала ей, что, если она думает, что на кону стоят жизни, ей следует сделать все возможное, чтобы спасти эти жизни.

Представитель Facebook настаивал, что цель компании — обеспечить безопасный и позитивный опыт для миллиардов пользователей. "Размещение ненавистного или вредоносного контента вредно для нашего сообщества, плохо для рекламодателей и, в конечном итоге, плохо для нашего бизнеса", — заявил он.

2 декабря 2020 года основатель и руководитель команды Самид Чакрабарти созвал общую телеконференцию. Из своей квартиры в Сан-Франциско Хоген услышала, что Facebook распускает ее команду и переводит ее членов в другие подразделения, которым поручено повысить качество и надежность контента платформы.

В марте Хоген переехала в Пуэрто-Рико, надеясь продолжить удаленную работу в Facebook.

Внутренние документы корпорации

Хоген ожидала, что Facebook Workplace станет более закрытым. Рабочее место — постоянный источник утечек, и в течение многих лет компания ограничивала доступ к секретным материалам.

К своему удивлению, она обнаружила, что многие документы были размещены на открытых форумах.

По ее словам, практически любой из более чем 60 тыс сотрудников Facebook мог получить доступ к одним и тем же документам.

Фрэнсис Хоген проследила карьеры коллег, которыми она восхищалась. Она просматривала все. Работа многих из ее коллег заканчивалась разочарованием и замечаниями о том, что Facebook не берет на себя ответственность за причиненный ущерб.

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Чем больше она читала, тем больше думала, можно ли вообще безопасно создавать автоматизированные рекомендательные системы, — неприятная мысль для человека, чья карьера сосредоточена на их разработке. "Я очень сочувствую людям, которые всю жизнь работают над этими вещами", — сказала она. "Представьте, что вы обнаружите, что ваш продукт вредит людям, но вы не сможете увидеть и исправить эти ошибки".

Переезд в Пуэрто-Рико положил конец ее работе в Facebook раньше, чем она планировала. В середине апреля она согласилась покинуть компанию.

Хоген продолжала собирать материалы из Facebook в течение последних часов доступа к системе. Она обратилась к юристам некоммерческой организации Whistleblower Aid в Вашингтоне, округ Колумбия, которая представляет людей, сообщающих о неправомерных действиях корпораций и правительства.

В дополнение к ее предстоящим показаниям в Сенате и заявлению для Комиссии по ценным бумагам и биржам о нарушениях, она заявила, что заинтересована в сотрудничестве с генеральными прокурорами штата и европейскими регулирующими органами.

"До тех пор, пока целью корпорации будет повышение вовлеченности, оптимизация для лайков, повторных публикаций и комментариев, вы и дальше будете уделять приоритетное внимание поляризующему, ненавистному контенту", — сказала она, обращаясь к корпорации.

Помимо этого, у нее есть несколько бизнес-идей, которые она хотела бы реализовать, и она хотела бы подумать о чем-нибудь другом, кроме Facebook.

"Я действительно хорошо поработала, пытаясь понять, как быть счастливой, — сказала она, - Постоянно говорить о вещах, которые заставляют вас грустить, — это не способ сделать себя счастливым".

Ранее "Телеграф" писал о том, что не только Facebook и Instagram пострадали от обширного сбоя. Пользователи сообщали также о проблемах в работе Gmail и Snapchat.