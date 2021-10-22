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Макс Барських дав інтерв’ю британському BBC

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Макс Барських виступив у Лондоні Новина оновлена 22 жовтня 2021, 14:30
Макс Барських виступив у Лондоні

Співак розповів, як почав складати музику.

Популярний український співак Макс Барських дав інтерв’ю британському BBC Radio Bristol.

У розмові з британським ЗМІ артист поділився подробицями про те, як починав свою кар’єру. Наприклад, артист розповів, що в коледжі вивчав не музику, а дизайн і мистецтво в цілому. Проте, музика і сцена вже тоді викликали в ньому найбільш сильну пристрасть: Макс любив виступати на студентських концертах і заходах. Пізніше почав складати музику самостійно, вдома на комп’ютері. "Я навчився малювати звуками — так стали виходити мої перші пісні", — розповідає Барських.

Артист також розкрив подробиці створення свого англомовного чінгла "Just Fly". За його словами, написання цієї пісні було для нього Челленджем. "Спочатку було важко, але завдання мене сильно надихнуло: адже таким чином ще більше людей зможе проникнути в хід моїх думок, в мої почуття, отримати моє глобальне послання цьому світу", — відзначає Макс.

Як повідомляв "Телеграф", раніше сингл Макса Барських "Just Fly" змусили звучати в літаках по всьому світу. Він став негласним "музичним символом" одного з українських лоукостерів.

Теги:
#BBC #Макс Барських #Співак
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