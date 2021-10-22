Укр

Макс Барских дал интервью британскому BBC

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Макс Барских выступил в Лондоне Новость обновлена 22 октября 2021, 14:30
Макс Барских выступил в Лондоне

Певец рассказал, как начал сочинять музыку.

Популярный украинский певец Макс Барских дал интервью британскому BBC Radio Bristol.  

В разговоре с британским СМИ артист поделился подробностями о том, как начинал свою карьеру. Например, артист рассказал, что в колледже изучал не музыку, а дизайн и искусство в целом. Тем не менее, музыка и сцена уже тогда вызывали в нем наиболее сильную страсть: Макс любил выступать на студенческих концертах и мероприятиях. Позже начал сочинять музыку самостоятельно, дома на компьютере. "Я научился рисовать звуками — так стали получаться мои первые песни", — рассказывает Барских. 

Артист также раскрыл подробности создания своего англоязычного чингла "Just Fly". По его словам, написание этой песни было для него челленджем. "Поначалу было тяжело, но задача меня сильно вдохновила: ведь таким образом еще больше людей сможет проникнуть в ход моих мыслей, в мои чувства, получить мое глобальное послание этому миру", — отмечает Макс.

Как сообщал "Телеграф", ранее сингл Макса Барских "Just Fly" заставили звучать в самолетах по всему миру. Он стал негласным "музыкальным символом" одного из украинских лоукостеров.

Теги:
#BBC #Макс Барских #Певец
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