Певец рассказал, как начал сочинять музыку.

Популярный украинский певец Макс Барских дал интервью британскому BBC Radio Bristol.

В разговоре с британским СМИ артист поделился подробностями о том, как начинал свою карьеру. Например, артист рассказал, что в колледже изучал не музыку, а дизайн и искусство в целом. Тем не менее, музыка и сцена уже тогда вызывали в нем наиболее сильную страсть: Макс любил выступать на студенческих концертах и мероприятиях. Позже начал сочинять музыку самостоятельно, дома на компьютере. "Я научился рисовать звуками — так стали получаться мои первые песни", — рассказывает Барских.

Артист также раскрыл подробности создания своего англоязычного чингла "Just Fly". По его словам, написание этой песни было для него челленджем. "Поначалу было тяжело, но задача меня сильно вдохновила: ведь таким образом еще больше людей сможет проникнуть в ход моих мыслей, в мои чувства, получить мое глобальное послание этому миру", — отмечает Макс.

Как сообщал "Телеграф", ранее сингл Макса Барских "Just Fly" заставили звучать в самолетах по всему миру. Он стал негласным "музыкальным символом" одного из украинских лоукостеров.