Укр

Мегапопулярный украинский певец станет еще одним ведущим "Танцев со звездами": названо имя

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Макс Барских Новость обновлена 03 сентября 2021, 15:07
Макс Барских

Макс Барских порадует зрителей шоу своим выступлением.

Украинский певец Макс Барских станет ведущим звездного балкона в первом эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами".

Об этом сообщается на странице шоу в Инстаграм.

Кроме того, Барских станет специальным гостем шоу со своим выступлением. Посмотреть новый выпуск "Танцев со звездами" можно будет уже в это воскресенье на телеканале "1+1" в 21:00.

Отметим, что Макс Барских является мегапопулярным певцом как в Украине, так и зарубежом. Его клипы на YouTube набирают сотни миллионов просмотров.

Напомним, что новой ведущей шоу "Танцы со звездами" стала Иванна Онуфрийчук. 26-летняя ведущая заменит Тину Кароль. С подробной биографией Иванны Онуфрийчук можно ознакомиться в материале "Телеграфа".

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