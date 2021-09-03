Мегапопулярный украинский певец станет еще одним ведущим "Танцев со звездами": названо имя
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Макс Барских порадует зрителей шоу своим выступлением.
Украинский певец Макс Барских станет ведущим звездного балкона в первом эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами".
Об этом сообщается на странице шоу в Инстаграм.
Кроме того, Барских станет специальным гостем шоу со своим выступлением. Посмотреть новый выпуск "Танцев со звездами" можно будет уже в это воскресенье на телеканале "1+1" в 21:00.
Отметим, что Макс Барских является мегапопулярным певцом как в Украине, так и зарубежом. Его клипы на YouTube набирают сотни миллионов просмотров.
Напомним, что новой ведущей шоу "Танцы со звездами" стала Иванна Онуфрийчук. 26-летняя ведущая заменит Тину Кароль. С подробной биографией Иванны Онуфрийчук можно ознакомиться в материале "Телеграфа".
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