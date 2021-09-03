Мегапопулярний український співак стане ще одним ведучим "Танців з зірками": названо ім’я

Макс Барських порадує глядачів шоу своїм виступом.

Український співак Макс Барських стане ведучим зоряного балкона в першому ефірі нового сезону шоу "Танці з зірками".

Про це повідомляється на сторінці шоу в Інстаграм.

Крім того, Барських стане спеціальним гостем шоу зі своїм виступом. Подивитися новий випуск "Танців з зірками" можна буде вже цієї неділі на телеканалі "1+1" о 21:00.

Відзначимо, що Макс Барських є мегапопулярним співаком як в Україні, так і за кордоном. Його кліпи на YouTube набирають сотні мільйонів переглядів.

Нагадаємо, що новою ведучою шоу "Танці з зірками" стала Іванна Онуфрійчук. 26-річна ведуча замінить Тіну Кароль. З докладною біографією Іванни Онуфрійчук можна ознайомитися в матеріалі "Телеграфа".