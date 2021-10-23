Кому не можна вживати молочні продукти і чим вони можуть бути небезпечні

До вживання молочних продуктів є ряд протипоказань.

Молочні продукти можуть бути як корисними, так і шкідливими для певних груп людей. Раніше ми вже розповідали, що може статися з вашим організмом, якщо на місяць відмовитися від молочки, а сьогодні розповімо про користь і шкоду молочних продуктів, а також про те, кому можна їх вживати

Відомий український лікар Євген Комаровський у своєму журналі розповів, в яких випадках дійсно не рекомендується вживати молочні продукти:

1. Алергія на білок коров’ячого молока (казеїн). Цей стан може супроводжуватися такими симптомами:

кропив’янкою;

набряками;

висипаннями на шкірі;

утрудненим диханням;

сильним болем у животі і т.д.

Більшості людей з істинною алергією на казеїн слід уникати молока і молочних продуктів у всіх формах.

2. Лактазна недостатність — нездатність організму перетравлювати і засвоювати лактозу (молочний цукор).

До симптомів лактазної недостатності відносять:

пронос, рідкий стілець;

підвищене газоутворення;

спазми в області живота.

3. При кишкової інфекції, а саме на етапі одужання, оскільки у хворого спостерігається тимчасова недостатність ферменту лактази. У такому випадку рекомендується утриматися від цільного молока і віддати перевагу кисломолочним продуктам, а ще краще на деякий час взагалі відмовитися від молочного.

4. Атопічний дерматит у немовляти. У цій ситуації мамі, що годує рекомендується зменшити кількість поглинається нею коров’ячого молока. Але якщо при цьому протягом 5-7 днів дитині не стає краще, то, швидше за все, проблема не в цьому. Тоді мамі, що годує можна повернутися до звичного раціону.

Людям же, у яких перерахованих вище захворювань не спостерігається, вживати молочні продукти можна. Тим більше, що в них міститься маса корисних властивостей: в них містяться корисні жири і вуглеводи, вони багаті кальцієм, білком, якого особливо багато в сирі, і вітаміном D, який є в жирних молочних продуктах, наприклад вершковому маслі.

Якщо з якихось причин молочні продукти вам вживати не можна, введіть у свій раціон наступні продукти, щоб заповнити нестачу корисних речовин:

Зелені овочі, рибу, бобові, крупи; М’ясо і сою; Жирні сорти риби, яєчні жовтки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вживати вівсянку з користю.