Кому нельзя употреблять молочные продукты и чем они могут быть опасны

К употреблению молочных продуктов имеется ряд противопоказаний.

Молочные продукты могут быть как полезными, так и вредными для определенных групп людей. Ранее мы уже рассказывали, что может произойти с вашим организмом, если на месяц отказаться от молочки, а сегодня расскажем о пользе и вреде молочных продуктов, а также о том, кому нельзя их употреблять

Известный украинский врач Евгений Комаровский в своем журнале рассказал, в каких случаях действительно не рекомендуется употреблять молочные продукты:

1. Аллергия на белок коровьего молока (казеин). Это состояние может сопровождаться такими симптомами:

крапивницей;

отеками;

высыпаниями на коже;

затрудненным дыханием;

сильной болью в животе и т.д.

Большинству людей с истинной аллергией на казеин следует избегать молока и молочных продуктов во всех формах.

2. Лактазная недостаточность — неспособность организма переваривать и усваивать лактозу (молочный сахар).

К симптомам лактазной недостаточности относят:

понос, жидкий стул;

повышенное газообразование;

спазмы в области живота.

3. При кишечной инфекции, а именно на этапе выздоровления, так как у больного наблюдается временная недостаточность фермента лактазы. В таком случае рекомендуется воздержаться от цельного молока и отдать предпочтение кисломолочным продуктам, а ещё лучше на некоторое время вообще отказаться от молочного.

4. Атопический дерматит у грудного ребенка. В данной ситуации кормящей маме рекомендуется уменьшить количество поглощаемого ею коровьего молока. Но если при этом в течение 5–7 дней ребенку не становится лучше, то, скорее всего, проблема не в этом. Тогда кормящей маме можно вернуться к привычному рациону.

Людям же, у которых вышеперечисленных заболеваний не наблюдается, употреблять молочные продукты можно. Тем более, что в них содержится масса полезных свойств: в них содержатся полезные жиры и углеводы, они богаты кальцием, белком, которого особенно много в твороге, и витамином D, который есть в жирных молочных продуктах, например сливочном масле.

Если по каким-то причинам молочные продукты вам употреблять нельзя, введите в свой рацион следующие продукты, чтобы восполнить нехватку полезных веществ:

Зеленые овощи, рыбу, бобовые, крупы; Мясо и сою; Жирные сорта рыбы, яичные желтки.

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