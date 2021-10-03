Что произойдет с вашим организмом, если на месяц отказаться от "молочки"

Несмотря положительные эффекты, есть и негативные последствия отказа от молочных продуктов.

Вокруг пользы молочной продукции у врачей, ученых и диетологов очень часто ведутся споры. Часть уверенна, что без "молочки" человек не будет получать всех необходимых веществ, другие же уверенны в обратном. Кто же прав?

"Телеграф" ознакомился с мнениями обеих сторон и составил список всех плюсов и минусов для вашего организма при отказе от молочных продуктов.

Напомним, что в стакане молока содержится целая масса полезных веществ: белки, жиры, углеводы, кальций, магний, фосфор, калий, железо и витамины А, В1, В2, РР, С и D.

Плюсы отказа от молочных продуктов:

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Улучшение пищеварения

У многих жителей планеты проблемы с усвоением молочных продуктов, а у некоторых и вовсе их непереносимость. Поэтому отказ от "молочки" поможет избавиться от неприятных ощущений после употребления молочных продуктов: вздутия, расстройства и т.д.

Улучшение состояния кожи

Молочные продукты влияют на гормональный фон человека, что может влиять на состояние кожи. Поэтому большинство людей, отказавшиеся от употребления молока, замечают, что их кожа выглядит более увлажненной, проходят акне, высыпания и покраснения. Также, исчезнет излишняя отечность и уменьшится проявления псориаза и экземы.

Улучшение общего самочувствия

Отказавшись от "молочки", можно стабилизировать состояние здоровья, и уменьшить проявление недугов. Более того, что это также поможет уменьшить проявления некоторых хронических болезней.

Улучшение настроения

Тут все дело в гормонах: прогестероне и эстрогенах. Именно они влияют на химические процессы и вызывают перепады настроения.

Помощь при похудении

Отказ от сытных молочных продуктов похудеть будет проще. Более того, вы даже будете ощущать себя более энергично.

Минусы отказа от молочных продуктов:

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Понизится иммунитет

Пробиотические бактерии, содержащиеся в молочных продуктах, повышают иммунитет. То есть, при отказе от таких продуктов иммунитет станет слабее.

Обмен веществ станет вялым

Человек, отказавшийся от молока, рискует замедлить обмен веществ и обзавестись лишним весом.

Будут частые переломы

Отказавшись от молока животного происхождения, люди недополучают необходимые организму полезные вещества, такие как витамин D, который влияет на усвоение кальция.

Если вы все же решили отказаться от молочной продукции, то вам необходимо к этому тщательно подготовиться. Необходимо продумать свой рацион так, чтобы получать в достаточном количестве витамины D и В12, белок и кальций. Желательно проконсультироваться с врачом.

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