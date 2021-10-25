Приплив енергії і труднощі у стосунках: астролог склала гороскоп на тиждень 25-31 жовтня

На цьому тижні виникає сильна потреба в душевному спілкуванні, відвертих бесідах.

Головна астрологічна подія тижня — 30 жовтень о 17:21 Марс входить в знак Скорпіона, де має статус другого управителя. На перший план виходять найсильніші емоційні бажання, які будемо намагатися реалізувати. В основі дій — захопленість, пристрасть, а також прагнення до прихованого впливу.

Про це "Телеграфу" розповіла астролог Марина Скаді.

У понеділок, 25 жовтня — щербатий Місяць в Близнюках в напрузі з ретро Нептуном і гармонійному аспекті з Юпітером, період Місяця без курсу — з 17:12 до кінця доби. У першій половині дня люди схильні витати в хмарах, збільшується кількість втрат і крадіжок. Обережно з новими ідеями, тому що вони здебільшого виявляться непрактичними. Активізація підсвідомих процесів заважає займатися діловою сферою. При необхідності контакту з хімічними речовинами, або якщо приймаєте ліки, слід дотримуватися обережності. Можливі труднощі в сімейних відносинах, важко зрозуміти їх причину. У другій половині дня ситуація значно поліпшується, багато хто налаштований на співпрацю та розуміння інтересів партнерів. Гарний час для переговорів зі спонсорами і впливовими людьми. Можуть відкритися сприятливі перспективи, однак, враховуйте, що в період Місяця без курсу — ввечері, інформація та враження спотворюються. Тому до п’ятої години вечора постарайтеся розвʼязати всі питання або хоча б почати цим займатися.

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Вівторок, 26 жовтня, щербатий Місяць у Раку в гармонійному аспекті із Сонцем, почуття загострюються і набувають глибину. У багатьох людей, особливо жінок і дітей, а також домашніх тварин, нестійкий настрій, капризи, що виникають на рівному місці. Виникає сильна потреба в душевному спілкуванні, відвертих бесідах, спогадах про дитинство, щасливих сімейних події, тому якщо обдарувати людину теплом, турботою і увагою, у відповідь можна отримати добре ставлення, зблизитися з партнером. У цей період добре займатися самоаналізом, прояснювати заплутані ситуації, що мають коріння в минулому і не дають спокою.Також, відповідний час для того, щоб направити свою енергію на вирішення своїх побутових проблем, вирішення сімейних питань.Зростає емоційний інтерес до протилежної статі.

Середа, 27 жовтня, щербатий Місяць у Раку в напрузі з Меркурієм, що дає емоційну нестійкість, зацикленість на який-небудь дрібниці. Порожні розмови заважають зосередитися і працювати продуктивно. На роботі частіше виникають конфлікти і неузгодженість в діях. Можлива втрата документів або дрібної, але потрібної речі. Люди схильні приймати рішення, які виявляться згодом неправильними. Краще відмовитися від складання та підписання договорів і контрактів, від ділових поїздок, тому що в результаті можна отримати зайві фінансові витрати або втратити важливі деталі. Може виникнути несподівана необхідність розмов з дітьми, батьками, близькими родичами. Венера в напрузі з ретро Нептуном — бажане не відповідає дійсному. Однак, для творчих людей день може виявитися продуктивним — в стані напруги, ні піку емоцій можуть створити вражаючі твори. Увечері постарайтеся відпочити, розвіятися, здійснити прогулянку на свіжому повітрі — це допоможе переключитися від незавершених справ до більш приємних тем.

Четвер, 28 жовтня, щербатий Місяць у Раку до 12:07. Транзит завершується опозицією з Плутоном — точний аспект вночі, після чого Місяць без курсу, а з 12:07 — в знаку Лева. У першій половині дня люди схильні ігнорувати емоції і настрої один одного, в зв’язку з чим, можливі конфлікти в колективі і з діловими партнерами, особливо з жінками. Відбуваються в цей день зміни можуть викликати страх. Обставини складаються так, що необхідно відмовлятися від застарілих, безперспективних відносин і тенденцій. Фінансові труднощі торкнуться спільних ресурсів, податків, аліментів або спадщини, боргових зобов’язань. Друга половина дня сприятлива — Місяць у Леві, Венера в гармонійному аспекті з Юпітером — досягається баланс у відносинах, встановлюється гармонія між особистим і соціальним. З’являються нові корисні зв’язки, любовні бажання знаходять своє втілення, в кращу сторону відбуваються зміни в сімейних відносинах.

П’ятниця, 29 жовтня, щербатий Місяць у Леві в опозиції з Сатурном, дає стан неспокою і тривоги з приводу наявного стану речей, фінансових справ. Нагадують про себе старі проблеми, зобов’язання, дані колись обіцянки. Важливо зрозуміти, що минулий негативний досвід варто залишити в позаду, щоб з оптимізмом продовжувати свою діяльність. Якщо цього не відбувається і ви фіксуєте на похмурих думках, то можуть ускладнитися стосунки з коханою людиною, партнерами і співробітниками. Певною мірою через нерозуміння їх інтересів, може статися відчуження, охолодження почуттів один до одного. Краще відкласти розмови з начальством, представниками влади, впливовими людьми. Люди усвідомлені, вольові, зможуть подолати негативні психологічні посили і уникнути неприємностей.До вечора планетарні енергії м’якші, в цілому — позитивні, тому можна приступити до розвитку відносин як особистого, так і ділового плану.

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Субота, 30 жовтня, щербатий Місяць у Леві до 21:08, в опозиції з Юпітером і гармонійному аспекті з Венерою — аспекти сприяють зайвого оптимізму, фінансового марнотратства. Деякі упередження і забобони, ідеологічну незгоду і необачні обіцянки, можуть в майбутньому відбитися на особистих і ділових відносинах. Нехтування своїми обов’язками, зловживання їжею, солодощів, спиртними напоями, може доставити додаткові проблеми. Період Місяця без курсу — практично весь день — з 10:05 до 21:08. У цей час багато людей позбавлені правильного бачення перспектив, можна зробити неправильні кроки, потерпіти збитки надалі. Краще обмежити ділову активність і зосередитися на зміцненні досягнутого результату. Або зосередитися на відпочинку — субота, вихідний день. О 17:21 за київським часом, Марс закінчує транзит по Терезам і входить в знак Скорпіона. Сонце в напрузі з Сатурном, наслідком цього будуть млявість і недостатня рішучість, що може відсунути на кілька днів прийняття важливих рішень. Події можуть розвиватися зовсім не так, як планувалося. О 21:08 Місяць входить в знак Діви.

Неділя, 31 жовтня, щербатий Місяць в Діві, в гармонійному аспекті з ретро Ураном і Сонцем, Марс в Скорпіоні. Сприятливий день, особливо для сімейних справ, налагодження відносин з дітьми. Відчувається приплив сил і енергії, відчувається, що найближчими днями відбудеться щось важливе і фундаментальне. Чоловіки особливо активні і наполегливі в пошуку задоволень і контактів з жінками. При цьому, багато хто схильний до імпульсивних дій. Краще цю енергію направити на гармонізацію особистих взаємин, перетворити їх. Починається дуже активний період — адже Марс майже на два місяці в комфортному знаку — в Скорпіоні, підсилює хватку, конкурентоспроможність, допомагає нам швидше реагувати на ситуації, легше розлучатися з тим, що більше не може розвиватися — це може бути робота або взаємини.

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