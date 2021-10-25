"Ми будемо дуже сумувати": Дженніфер Еністон і Кортні Кокс відреагували на смерть Гантера з "Друзів"

Джеймс Майкл Тайлер помер від раку простати в 59 років.

Як би не було сумно, але зірковий склад популярного ситкому "Друзі" зменшується — 24 жовтня пішов з життя актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв офіціанта і менеджера в кав’ярні Central Perk.

Артист довгий час боровся з онкологією — раком простати, але хвороба виявилася сильнішою.

На своїх сторінках в соцмережах на смерть свого колеги відреагували і інші актори з серіалу "Друзі".

Виконавиця ролі Рейчел, яку дуже любив Гантер, Дженніфер Еністон подякувала Тайлеру за той сміх, що він приніс в шоу і в життя всієї знімальної групи, зазначивши, що без нього "Друзі" були б не такими.

"Ми будемо сумувати" — написала Еністон, прикріпивши до посту фрагмент з серіалу, де Гантер зізнається у своїй прихильності до Рейчел.

Також, вшанувала пам’ять Тайлера і Моніка — Кортні Кокс.

"Розмір подяки, яку ви приносили в кімнату і проявляли кожен день на знімальному майданчику, — це розмір подяки, яку я відчуваю за те, що я знала вас" — написала актриса.

Актриса Меггі Уілер, відома як подружка Чендлера Дженіс, теж відреагувала на смерть Джеймса. Вона висловила свою вдячність за можливість познайомитися з Тайлером.

"Я дуже вдячна за час, який ми провели разом" — додала Меггі.

Виконавиця ролі Фібі Буфе, Ліза Кудроу зазначила, що сумуватиме за Гантером і подякувала йому за те, що він був з ними.

"Ми багато сміялися, приятель. По тобі будуть сумувати. Спочивай з миром, мій друг" — написав Метт Леблан у себе в Інстаграм.

Раніше, "Телеграф" писав, що 21 жовтня голлівудський актор Алек Болдуін на зйомках фільму випадково застрелив оператора з України Галину Хатчинс. Жінка від отриманих поранень померла в лікарні.