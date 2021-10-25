"Світ знав його як Гантера": пішов з життя зірка серіалу "Друзі"

Три роки тому у Тайлера діагностували рак простати на пізній стадії.

У неділю, 24 жовтня, не стало важливої частки всесвітньо популярного серіалу "Друзі" — пішов з життя Джеймс Майкл Тайлер — офіціант Гантер, який кілька сезонів був невіддільною частиною зіркового касту.

Сумну новину повідомив представник Джеймса виданню TMZ.

"Світ знав його як Гантера (сьомого з" Друзів "), але близькі Майкла знали його як актора, музиканта і люблячого чоловіка" — йдеться в повідомленні.

Останні кілька років Джеймс Майкл Тайлер мужньо боровся з важким онкологічним захворюванням — раком простати, який у нього діагностували лише в 2018 році вже на пізній стадії. На жаль, хвороба виявилася сильнішою.

Тайлеру було всього 59 років, у нього залишилася дружина Дженніфер Карно.

Відзначимо, що через ускладнення від онкології актор не зміг взяти участь в зйомках спецепізода "Друзів", і зв’язувався зі своїми колегами через відеозв’язок.

Джеймс Майкл Тайлер зіграв в декількох великих шоу протягом своєї кар’єри, в тому числі в "Сабріна - юна відьма", "Скраби", "Просто стріляй в мене!" та інші, але його найвідоміша і улюблена роль — це всіма улюблений ситком, де він працював офіціантом і менеджером в кав’ярні шоу Central Perk.

"Друзі не були б такими ж без тебе. Спасибі за сміх, який ти приніс на шоу і на всю нашу життя" — написала Дженніфер Еністон на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши ролик з фінальної серії, де Гюнтер нарешті зізнається в любові до Рейчел.

Раніше, "Телеграф" писав, що 21 жовтня голлівудський актор Алек Болдуін на зйомках фільму випадково застрелив оператора з України Галину Хатчинс. Жінка від отриманих поранень померла в лікарні. Відео з місця події з’явилося в мережі. Поліція встановила, що патрон, яким стріляв Болдуін, був бойовим, а не холостим.