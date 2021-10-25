Гарбузи-гіганти: фермеру вдалося виростити овоч вагою понад 900 кг (фото)

У Каліфорнії фермер виростив гарбуз вагою понад 900 кілограмів, проте для нього це не рекорд.

У Каліфорнії (США) незадовго до Хелловіну пройшов щорічний конкурс на найбільший гарбуз штату. Цього року переможцем виявився власник ранчо з округу Напа Леонардо Урена, він зміг виростити гіганта вагою понад 900 кілограм (2000 фунтів).

Про це повідомив The Guardian.

Чоловік розповів, що хоч і пишається своїм гарбузом, яку ласкаво назвав Черепахою через зелене забарвлення зверху, але він не є рекордним для його ферми. Так у 2019 році він побив національний рекорд з гарбузом вагою в 986 кг.

Урена входить в невелику групу виробників елітних гарбузів, більшість з них важать сотні кілограмів, а їх насіння високо цінуються серед інших фермерів. Втім, чоловік своє насіння не продає, а віддає їх безкоштовно в хороші руки.

Фермер сподівається, що з насіння Черепахи в майбутньому виростуть ще більші гарбузи. Втім, він підкреслює, що одного насіння недостатньо. Багато що залежить від турботи, яку вкладають виробники у своїх "вихованців".

Урена каже, що піклується не тільки про те, щоб гарбузи не перемерзали і ніщо не ушкоджувало їх шкірку, а й про добробут корисних садових комах на зразок бджіл і сонечок.

Що стосується змагань, то він каже, що не засмучений тим, що Черепаха не перемогла в загальнонаціональному заліку.

Леонардо Урена і його "Черепаха"

"Це хороший вид спорту, тому що тут немає заздрості або суперництва", — сказав фермер.

Конкурс гарбузів в Каліфорнії

Конкурс гарбузів в Каліфорнії

Як відомо гарбуз є одним з головних символів Хеллоуїна і раніше "Телеграф" писав, як правильно вирізати з неї святковий ліхтар.