Яке свято 26 жовтня: народні прикмети та заборони
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У народі вірили, що 26 жовтня у цей день активізується нечиста сила.
У вівторок, 26 жовтня, православна церква вшановує пам’ять мучеників Карпа, єпископа Фіатирійського, диякона Папіли, його сестри Агафоніки та мученика Агафодора. У народі свято прозвали Агафонів день.
Святий Карп прославився як благочестивий і мудрий наставник. Своїми проповідями йому вдалося багатьох повернути до християнської віри. Папіла був його помічником. Разом вони постраждали за відмову зректися віри. Святі пережили багато жорстоких катувань — вони голі, закуті в залізні ланцюги, пройшли містом, потім вони були прив’язані до коней і відтягнуті до іншого міста, де їх побили залізними лозинами.
Агафоніка і Агафодор добровільно пішли на смертну кару за Карпом і Папілою — їх забили воловими жилами і відрубали голови.
Ще 26 жовтня відзначається святкування Іверської ікони Божої Матері, яка вшановується як чудотворна. Іверській іконі Богородиці заведено молитися про позбавлення проблем у побуті, про втіху, про захист від пожежі та збільшення родючості землі.
26 жовтня існувала традиція упорядковувати лазню.
Що не можна робити 26 жовтня:
- Не можна матюкатися та сваритися.
- Варто відмовитись від вживання алкоголю.
- Не можна займатися важкою працею в будинку.
- Не можна ходити до лазні одного.
- Не слід нікому розповідати про свої здобутки.
- Не рекомендується робити великі покупки.
- Не можна розмовляти із незнайомими.
- Заборонено цього вівторка позичати і самому позичати.
Народні прикмети:
- Півень увечері несподівано почав кукурікати – до зміни погоди.
- Півні рано-вранці заспівали – до потепління.
- Хмари з півдня швидко по небу біжать – до негоди.
- Сонце сходить через хмари – до зміни погоди.
- Хмари червоного кольору до дощу. Якщо вони з півдня йдуть – до рвучкого вітру.
- У калюжах горобці почали хлюпатися – до сильного затяжного дощу.
Календарі церковних та державних свят ви знайдете у матеріалах "Телеграфа".
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