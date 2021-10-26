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Яке свято 26 жовтня: народні прикмети та заборони

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Свято 26 жовтня Новина оновлена 26 жовтня 2021, 10:03
Свято 26 жовтня

У народі вірили, що 26 жовтня у цей день активізується нечиста сила.

У вівторок, 26 жовтня, православна церква вшановує пам’ять мучеників Карпа, єпископа Фіатирійського, диякона Папіли, його сестри Агафоніки та мученика Агафодора. У народі свято прозвали Агафонів день.

Святий Карп прославився як благочестивий і мудрий наставник. Своїми проповідями йому вдалося багатьох повернути до християнської віри. Папіла був його помічником. Разом вони постраждали за відмову зректися віри. Святі пережили багато жорстоких катувань — вони голі, закуті в залізні ланцюги, пройшли містом, потім вони були прив’язані до коней і відтягнуті до іншого міста, де їх побили залізними лозинами.

Святі мученики Карп, Папіла, Агафор та Агафоніка
Святі мученики Карп, Папіла, Агафор та Агафоніка

Агафоніка і Агафодор добровільно пішли на смертну кару за Карпом і Папілою — їх забили воловими жилами і відрубали голови.

Ще 26 жовтня відзначається святкування Іверської ікони Божої Матері, яка вшановується як чудотворна. Іверській іконі Богородиці заведено молитися про позбавлення проблем у побуті, про втіху, про захист від пожежі та збільшення родючості землі.

Іверська ікона Божої Матері
Іверська ікона Божої Матері

26 жовтня існувала традиція упорядковувати лазню.

Що не можна робити 26 жовтня:

  • Не можна матюкатися та сваритися.
  • Варто відмовитись від вживання алкоголю.
  • Не можна займатися важкою працею в будинку.
  • Не можна ходити до лазні одного.
  • Не слід нікому розповідати про свої здобутки.
  • Не рекомендується робити великі покупки.
  • Не можна розмовляти із незнайомими.
  • Заборонено цього вівторка позичати і самому позичати.

Народні прикмети:

  • Півень увечері несподівано почав кукурікати – до зміни погоди.
  • Півні рано-вранці заспівали – до потепління.
  • Хмари з півдня швидко по небу біжать – до негоди.
  • Сонце сходить через хмари – до зміни погоди.
  • Хмари червоного кольору до дощу. Якщо вони з півдня йдуть – до рвучкого вітру.
  • У калюжах горобці почали хлюпатися – до сильного затяжного дощу.

Календарі церковних та державних свят ви знайдете у матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
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