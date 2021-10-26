Яке свято 26 жовтня: народні прикмети та заборони

У народі вірили, що 26 жовтня у цей день активізується нечиста сила.

У вівторок, 26 жовтня, православна церква вшановує пам’ять мучеників Карпа, єпископа Фіатирійського, диякона Папіли, його сестри Агафоніки та мученика Агафодора. У народі свято прозвали Агафонів день.

Святий Карп прославився як благочестивий і мудрий наставник. Своїми проповідями йому вдалося багатьох повернути до християнської віри. Папіла був його помічником. Разом вони постраждали за відмову зректися віри. Святі пережили багато жорстоких катувань — вони голі, закуті в залізні ланцюги, пройшли містом, потім вони були прив’язані до коней і відтягнуті до іншого міста, де їх побили залізними лозинами.

Святі мученики Карп, Папіла, Агафор та Агафоніка

Агафоніка і Агафодор добровільно пішли на смертну кару за Карпом і Папілою — їх забили воловими жилами і відрубали голови.

Ще 26 жовтня відзначається святкування Іверської ікони Божої Матері, яка вшановується як чудотворна. Іверській іконі Богородиці заведено молитися про позбавлення проблем у побуті, про втіху, про захист від пожежі та збільшення родючості землі.

Іверська ікона Божої Матері

26 жовтня існувала традиція упорядковувати лазню.

Що не можна робити 26 жовтня:

Не можна матюкатися та сваритися.

Варто відмовитись від вживання алкоголю.

Не можна займатися важкою працею в будинку.

Не можна ходити до лазні одного.

Не слід нікому розповідати про свої здобутки.

Не рекомендується робити великі покупки.

Не можна розмовляти із незнайомими.

Заборонено цього вівторка позичати і самому позичати.

Народні прикмети:

Півень увечері несподівано почав кукурікати – до зміни погоди.

Півні рано-вранці заспівали – до потепління.

Хмари з півдня швидко по небу біжать – до негоди.

Сонце сходить через хмари – до зміни погоди.

Хмари червоного кольору до дощу. Якщо вони з півдня йдуть – до рвучкого вітру.

У калюжах горобці почали хлюпатися – до сильного затяжного дощу.

Календарі церковних та державних свят ви знайдете у матеріалах "Телеграфа".