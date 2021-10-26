Какой праздник 26 октября: народные приметы и запреты
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В народе верили, что 26 октября, что в этот день активизируется нечистая сила.
Во вторник, 26 октября православная церковь почитает память мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора. В народе праздник прозвали Агафонов день.
Святой Карп прославился, как благочестивый и мудрый наставник. Своими проповедями ему удалось многих повернуть в христианскую веру. Папила был его помощником. Вместе они пострадали за отказ отречься от веры. Святые пережили много жестоких истязаний — они голые, закованные в железные цепи прошли по городу, после они были привязаны к лошадям и отволочены в другой город, где их избили железными прутьями.
Агафоника и Агафодор добровольно последовали на смертную казнь вслед за Карпом и Папилой — их забили воловьими жилами и отрубили головы.
Ещё 26 октября отмечается празднование Иверской иконы Божьей Матери, которая почитается как чудотворная. Иверской иконе Богородицы принято молиться об избавлении от проблем в быту, об утешении, о защите от пожара и увеличении плодородия земли.
26 октября существовала традиция приводить баню в порядок.
Что нельзя делать 26 октября:
- Нельзя материться и ссориться.
- Стоит отказаться от употребления алкоголя.
- Нельзя заниматься тяжелым трудом в доме.
- Нельзя ходить в баню одному.
- Не следует никому рассказывать о своих достижениях.
- Не рекомендуется совершать крупные покупки.
- Нельзя разговаривать с незнакомыми.
- Запрещено в этот вторник давать взаймы и самому брать в долг.
Народные приметы:
- Петух вечером неожиданно начал кукарекать – к перемене погоды.
- Петухи рано утром запели – к потеплению.
- Облака с юга быстро по небу бегут – к непогоде.
- Солнце восходит из-за туч – к перемене погоды.
- Облака красного цвета – к дождю. Если они с юга идут – к порывистому ветру.
- В лужах воробьи начали плескаться – к сильному затяжному дождю.
Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".
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