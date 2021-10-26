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Какой праздник 26 октября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Праздник 26 октября Новость обновлена 26 октября 2021, 10:03
Праздник 26 октября

В народе верили, что 26 октября, что в этот день активизируется нечистая сила. 

Во вторник, 26 октября православная церковь почитает память мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора. В народе праздник прозвали Агафонов день. 

Святой Карп прославился, как благочестивый и мудрый наставник. Своими проповедями ему удалось многих повернуть в христианскую веру. Папила был его помощником. Вместе они пострадали за отказ отречься от веры. Святые пережили много жестоких истязаний — они голые, закованные в железные цепи прошли по городу, после они были привязаны к лошадям и отволочены в другой город, где их избили железными прутьями.

Святые мученики Карп, Папила, Агафор и Агафоника
Святые мученики Карп, Папила, Агафор и Агафоника

Агафоника и Агафодор добровольно последовали на смертную казнь вслед за Карпом и Папилой — их забили воловьими жилами и отрубили головы.

Ещё 26 октября отмечается празднование Иверской иконы Божьей Матери, которая почитается как чудотворная. Иверской иконе Богородицы принято молиться об избавлении от проблем в быту, об утешении, о защите от пожара и увеличении плодородия земли.

Иверская икона Божьей Матери
Иверская икона Божьей Матери

26 октября существовала традиция приводить баню в порядок. 

Что нельзя делать 26 октября:

  • Нельзя материться и ссориться. 
  • Стоит отказаться от употребления алкоголя.
  • Нельзя заниматься тяжелым трудом в доме.
  • Нельзя ходить в баню одному. 
  • Не следует никому рассказывать о своих достижениях.
  • Не рекомендуется совершать крупные покупки.
  • Нельзя разговаривать с незнакомыми. 
  • Запрещено в этот вторник давать взаймы и самому брать в долг. 

Народные приметы:

  • Петух вечером неожиданно начал кукарекать – к перемене погоды.
  • Петухи рано утром запели – к потеплению.
  • Облака с юга быстро по небу бегут – к непогоде.
  • Солнце восходит из-за туч – к перемене погоды.
  • Облака красного цвета – к дождю. Если они с юга идут – к порывистому ветру.
  • В лужах воробьи начали плескаться – к сильному затяжному дождю.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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