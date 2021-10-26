Какой праздник 26 октября: народные приметы и запреты

В народе верили, что 26 октября, что в этот день активизируется нечистая сила.

Во вторник, 26 октября православная церковь почитает память мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора. В народе праздник прозвали Агафонов день.

Святой Карп прославился, как благочестивый и мудрый наставник. Своими проповедями ему удалось многих повернуть в христианскую веру. Папила был его помощником. Вместе они пострадали за отказ отречься от веры. Святые пережили много жестоких истязаний — они голые, закованные в железные цепи прошли по городу, после они были привязаны к лошадям и отволочены в другой город, где их избили железными прутьями.

Святые мученики Карп, Папила, Агафор и Агафоника

Агафоника и Агафодор добровольно последовали на смертную казнь вслед за Карпом и Папилой — их забили воловьими жилами и отрубили головы.

Ещё 26 октября отмечается празднование Иверской иконы Божьей Матери, которая почитается как чудотворная. Иверской иконе Богородицы принято молиться об избавлении от проблем в быту, об утешении, о защите от пожара и увеличении плодородия земли.

Иверская икона Божьей Матери

26 октября существовала традиция приводить баню в порядок.

Что нельзя делать 26 октября:

Нельзя материться и ссориться.

Стоит отказаться от употребления алкоголя.

Нельзя заниматься тяжелым трудом в доме.

Нельзя ходить в баню одному.

Не следует никому рассказывать о своих достижениях.

Не рекомендуется совершать крупные покупки.

Нельзя разговаривать с незнакомыми.

Запрещено в этот вторник давать взаймы и самому брать в долг.

Народные приметы:

Петух вечером неожиданно начал кукарекать – к перемене погоды.

Петухи рано утром запели – к потеплению.

Облака с юга быстро по небу бегут – к непогоде.

Солнце восходит из-за туч – к перемене погоды.

Облака красного цвета – к дождю. Если они с юга идут – к порывистому ветру.

В лужах воробьи начали плескаться – к сильному затяжному дождю.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".