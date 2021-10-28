Як підвищити результативність: 4 ключові моменти у побудові успішного життя

Щоб творчо мислити і добиватися в житті хороших результатів, потрібно дотримуватися деяких простих правил.

Дослідження вчених не залишають сумнівів у тому, що багато людей страждають від залежності, викликаної сучасними технологіями. Лікарі та психологи дають свої поради як не нашкодити своєму здоров’ю.

Нещодавня стаття на сайті MSN розповідає про те, як зберегти працездатність та ясність розуму протягом тривалого робочого дня. "Телеграф" пропонує вам ознайомитись з її перекладом.

Незалежно від того, в якій галузі ви працюєте, повертаєтеся ви в офіс або продовжуєте працювати вдома, бувають моменти, коли важко зберігати продуктивність і результативність роботи, і ясність розуму. Одні люди працюють просто як "заводні", а інші навряд чи можуть зосередитись.

До якої б категорії ви не відносилися, спробуйте використати рекомендації фахівців, щоб повернути собі сили.

Щоб ясно і творчо мислити, необхідне здорове харчування, наповнене вітамінами та мікроелементами

Те, що ми їмо, визначає оптимальне функціонування нашого мозку та тіла. Харчування нашого організму високоякісним білком та складними вуглеводами з яскраво забарвлених овочів дає не тільки необхідну кількість калорій, але й поживні речовини, які потрібні нам для підживлення творчості, росту та продуктивності. Ця комбінація забезпечує те, що нам потрібне для зміцнення нашого здоров’я, розумової діяльності та зростання бізнесу.

Доповнення правильної дієти схваленими харчовими добавками, що покращують роботу мозку, необхідне для підвищення результативності.

Харчування, наповнене вітамінами та мікроелементами надзвичайно важливе!

Порадьтеся зі своїм лікарем про те, які вітаміни та харчові добавки включити до свого раціону.

Вправи

Вправи необхідні для того, щоб вивести нас із застою. У чоловіків і жінок тестостерон найвищий вранці. Це час для силових тренувань, щоб наростити м’язи та посилити зв’язок між мозком та тілом.

Тренування прискорюють метаболізм та підвищують творчий потенціал

Високоінтенсивні інтервальні тренування та тренування в стилі табату відмінно підвищують силові та аеробні можливості набагато більше, ніж просто підняття важких речей та аеробні тренування. Короткі відрізки інтенсивної роботи з наступними короткими періодами відпочинку збільшують силу та всю працездатність, тому робіть їх короткими та інтенсивними, щоб прискорити метаболізм та підвищити творчий потенціал.

Подяка та розумовий настрій

Практика подяки готує наше мислення до успіху. Позитивне мислення рівнозначне зростанню, успіху та благополуччю. Фахівці навчають таких основних речей, як позитивне мислення та позитивний погляд на речі.

Без позитивного настрою досягти хорошого результату вкрай проблематично

Ці дві речі багатьом допомагають рухатися вперед протягом усього життя та кар’єрного шляху. Як би погано не йшли справи у будь-який час, розуміння цього принципу позитивного настрою допомагає "йти вперед" по життю і не робити два кроки назад.

Відпочинок та відновлення

Відпочинок та відновлення необхідні для оптимального функціонування мозку та тіла. Сон — це суперліки — повністю натуральні і безкоштовні. Завдяки сну наш організм оптимізується у гормональному, неврологічному та творчому плані. Нестача сну гірша, ніж куріння та сидяча робота, а ми знаємо, як вони впливають на організм. Повноцінний нічний сон (приблизно 8 годин) з глибоким сном у період від 1:30 до 2:00 години ночі значно підвищить нашу здатність до адаптації, творчості та зростання. Без належного сну всі наші системи починають виснажуватися, створюючи ослаблене і схильне до хвороб тіло.

Достатня кількість сну вкрай важлива для відновлення організму

Достатню кількість відпочинку легко відстежити. Використовуйте такі пристрої, як кільце Aura, годинник Apple або Garmin, Fitbits або мій улюблений браслет Whoop. Більшість з цих пристроїв будуть відстежувати години сну, фази сну, фізичні вправи і щоденне навантаження, варіабельність серцевого ритму (маркер, який показує, наскільки ви адаптивні, а також здатний показати, чи схильні до захворювань), а також дихання, рівень кисню і рівень глюкози у крові. Крім того, ви можете поділитися цими даними зі своїм тренером зі здорового способу життя або лікарем.

Для формування звички в середньому потрібно близько 30 днів, тому, якщо ви зможете повторювати описані вище кроки протягом місяця, ви будете в хорошій формі.

Раніше "Телеграф" писав про те, як слід харчуватися в осінньо-зимовий період, щоб зберегти працездатність та здоров’я.