Как повысить результативность: 4 ключевых момента в построении успешной жизни

Чтобы творчески мыслить и добиваться в жизни хороших результатов — нужно следовать некоторым простым правилам.

Исследования ученых не оставляют сомнений в том, что тревожность и депрессия зачастую связаны с длительным нахождением в мессенджерах и социальных сетях. Врачи и психологи дают свои советы как не навредить своему здоровью.

Недавняя статья на сайте MSN рассказывает о том, как сохранить работоспособность и ясность ума в течение длительного рабочего дня. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Независимо от того, в какой отрасли вы работаете, возвращаетесь ли вы в офис или продолжаете работать дома, бывают моменты, когда оказывается трудно сохранять продуктивность и результативность работы, и ясность ума. Одни люди работают просто как "заводные", а другие едва ли могут сосредоточиться.

К какой бы категории вы ни относились, попробуйте использовать рекомендации специалистов, чтобы вернуть себе силы.

Чтобы ясно и творчески мыслить, необходимо здоровое питание, наполненное витаминами и микроэлементами

То, что мы едим, определяет оптимальное функционирование нашего мозга и тела. Питание нашего организма высококачественным белком и сложными углеводами из ярко окрашенных овощей дает не только необходимое количество калорий, но и питательные вещества, которые нужны нам для подпитки творчества, роста и продуктивности. Эта комбинация обеспечивает то, что нам нужно для укрепления нашего здоровья, умственной деятельности и роста бизнеса.

Дополнение правильной диеты одобренными пищевыми добавками, улучшающими работу мозга, необходимо для повышения результативности.

Питание, наполненное витаминами и микроэлементами чрезвычайно важно!

Посоветуйтесь со своим врачом о том, какие витамины и пищевые добавки включить в свой рацион.

Упражнения

Упражнения необходимы для того, чтобы вывести нас из застоя. У мужчин и женщин тестостерон наиболее высок утром. Это время для силовых тренировок, чтобы нарастить мышцы и усилить связь между мозгом и телом.

Тренировки ускоряют метаболизм и повышают творческий потенциал

Высокоинтенсивные интервальные тренировки и тренировки в стиле табата отлично повышают силовые и аэробные возможности намного больше, чем просто поднятие тяжестей и аэробные тренировки. Короткие отрезки интенсивной работы с последующими короткими периодами отдыха увеличивают силу и всю работоспособность, поэтому делайте их короткими и интенсивными, чтобы ускорить метаболизм и повысить творческий потенциал.

Благодарность и умственный настрой

Практика благодарности подготавливает наше мышление к успеху. Позитивное мышление равнозначно росту, успеху и благополучию. Специалисты учат таким основным вещам, как позитивное мышление и позитивный взгляд на вещи.

Без позитивного настроя добиться хорошего результата крайне проблематично

Эти две вещи многим помогают двигаться вперед на протяжении всей жизни и карьерного пути. Как бы плохо ни обстояли дела в разное время, понимание этого принципа позитивного настроя помогает "идти вперед" по жизни и не делать два шага назад.

Отдых и восстановление

Отдых и восстановление необходимы для оптимального функционирования мозга и тела. Сон — это суперлекарство — полностью натуральное и бесплатное. Благодаря сну наш организм оптимизируется в гормональном, неврологическом и творческом плане. Недостаток сна хуже, чем курение и сидячая работа, а мы знаем, как они влияют на организм. Полноценный ночной сон (примерно 8 часов) с глубоким сном в период от 1:30 до 2:00 часов ночи значительно повысит нашу способность к адаптации, творчеству и росту. Без надлежащего сна все наши системы начинают истощаться, создавая ослабленное и подверженное болезням тело.

Достаточное количества сна крайне важно для восстановления организма

Достаточное количество отдыха легко отследить, используя такие устройства, как кольцо Aura, часы Apple или Garmin, Fitbits или мой любимый браслет Whoop. Большинство из этих устройств будут отслеживать часы сна, фазы сна, физические упражнения и ежедневную нагрузку, вариабельность сердечного ритма (маркер, который показывает, насколько вы адаптивны, а также способен показать, подвержены ли вы заболеваниям), а также дыхание, уровень кислорода и уровень глюкозы в крови. Кроме того, вы можете поделиться этими данными со своим тренером по здоровому образу жизни или врачом.

Для формирования привычки в среднем требуется около 30 дней, поэтому если вы сможете повторять описанные выше шаги в течение месяца, вы будете в хорошей форме.

Ранее "Телеграф" писал о том, как следует питаться в осенне-зимний период, чтобы сохранить работоспособность и здоровье.