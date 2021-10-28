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На тлі мертвого батька: фітнес-модель викликала шквал критики за фото з труною

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Дівчина на ім’я Джейн Рівера оскандалилася за фото на тлі труни
Дівчина на ім’я Джейн Рівера оскандалилася за фото на тлі труни

Чого тільки не зроблять заради популярності в мережі

Заради хайпу, певно, деякі готові на все. Навіть на фото із власним мертвим родичем, що лежить у труні. Користувачка Інстаграму Джейн Рівера (Jayne Rivera) знялася поруч із відкритою труною, в якій лежав мертвий чоловік. Причому дівчина одним фото не обмежилася — на знімках Рівера зображена у різних позах та з відвертим декольте.

Фото днями були опубліковані Reddit. Там і прописано, що дівчина фотографувалася на тлі мертвого батька. Пізніше скандальні кадри з’явилися на ймовірній сторінці Джейн Рівери в Інстаграмі. Цікаво, що кількість підписників у фітнес-моделі, як описує себе користувачка, лише збільшується.

Дівчина була розкритикована в мережі за неналежні фото
Дівчина була розкритикована в мережі за неналежні фото

Користувачі мережі розкритикували поведінку дівчини в коментарях під постом: "Блін, цей пост вибухнув. Про це пишуть у новинах у Великобританії. Я сподіваюся, що вона розуміє, що те, що вона зробила, було неймовірно неповажним", "Ймовірно, вона прагнула до цьому, щоб отримати кліки", "Чесно кажучи, мені її трохи шкода. Просто подивіться на її обличчя. Вона більше не людина. Я звинувачую в цьому негативний бік соціальних мереж. Звичайно, я теж звинувачую її, вона тупа. Але вона не перша і не остання, хто потрапив у пастку соціальних мереж".

Як повідомлялося, раніше на похороні депутата Антона Полякова стався скандал з появою на траурній церемоніі його ймовірної коханки.

Теги:
#Моделі #Труни
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