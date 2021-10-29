Влада США називає Facebook "раком демократії" — чи допоможе корпорації зміна назви?

Зміна назви соцмережі без внутрішніх перетворень не призведе до успіху, впевнені американські конгресмени.

Нещодавно світ сколихнув скандал, пов’язаний з витоком конфіденційної інформації з корпорації Facebook і звинуваченнями у співпраці з авторитарними режимами.

Нова стаття на сайті Business Insider розповідає про те, як користувачі мережі та представники влади у США відреагували на заяву про перейменування Facebook. "Телеграф" пропонує вам ознайомитись з її перекладом.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг оголосив у четвер, 28 жовтня про те, що його компанія, яка включає фірмову соціальну мережу, а також Instagram і WhatsApp, буде перейменована в Meta.

Як новину про перейменування сприйняли користувачі

Багато користувачів підтримали цей крок. З іншого боку, після скандалу, який торкнувся компанії, критики не сприйняли цю ідею із захопленням.

Конгресмен Олександрія Окасіо-Кортес із Нью-Йорка різко висловилася на адресу Facebook.

"Мета – це як ракова пухлина для демократії, яка переростає у глобальну машину стеження та пропаганди для посилення авторитарних режимів та руйнування громадянського суспільства... заради прибутку", — написала вона у Твіттері.

Facebook вважає, що його перейменування в Meta наголошує на його зусиллях зі створення віртуального простору, населеного цифровими аватарами, який Марк Цукерберг називає метавсесвітом. Сервіси компанії, включаючи Facebook, Instagram та WhatsApp, тепер існуватимуть під парасолькою Meta. Але в іншому, згідно з заявою компанії, структура корпорації не змінюватиметься.

Критика продовжується

Зміна назви відбувається на тлі шквального викриття ділової практики Facebook, яка докладно описана на тисячах сторінок документів, що просочилися в пресу. Документи, надані засобам масової інформації та уряду США колишньою менеджеркою з продукту Facebook Френсіс Хоген, малюють картину компанії, яка щосили намагається зупинити дезінформацію та незаконну та небезпечну діяльність на своїй платформі, особливо за межами США.

Окасіо-Кортез, представник демократів, у минулому критикувала Facebook та інші технологічні гіганти. Після липневої подорожі до космосу засновника Amazon Джефа Безоса вона розкритикувала низьку заробітну плату інтернет-магазину та "нелюдське робоче місце". Раніше в жовтні вона розкритикувала "монополістичну місію Facebook", яка має "неймовірно руйнівний вплив на вільне суспільство та демократію".

Інтернет вже почали наповнювати меми щодо перейменування корпорації.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Френсіс Хоген, колишня співробітниця корпорації, передала секретні документи про внутрішню кухню Facebook журналістам. Після цього був масштабний збій, протягом якого Facebook і Instagram були недоступні протягом декількох годин.