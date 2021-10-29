Дружина екс-"Холостяка" стала білявкою: фото до та після
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Модель вирішила освіжити свій образ
Відома українська модель Дар’я Хлистун, яка з липня 2021 року одружена з колишнім героєм 10 сезону реаліті "Холостяк", пілотом Максимом Михайлюком, поділилася з шанувальниками, як перетворилася її зовнішність після того, як вона перефарбувалась у блонд.
У себе на сторінці в Інстаграмі дівчина розмістила фотоколаж, де показала колір волосся до та після фарбування.
"Можна проголосувати, з яким кольором краще (для мене однозначно — блонд)", — відмітила Дарина.
У коментарях більшість висловили думку, що світлий колір волосся дуже підходить моделі.
Нагадаємо, що Макс Михайлюк та Дар’я Хлистун уперше стали батьками 27 квітня цього року. У пари народилася дівчинка, яку назвали Аріана. Михайлюк має власну льотну школу в Майамі (США).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що герої 11 сезону проекту "Холостяк" Михайло Заливако та Анна Богдан візьмуть участь у новому випуску шоу "Танці із зірками". Пара заінтригувала фанатів майбутнім весіллям.
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