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Дружина екс-"Холостяка" стала білявкою: фото до та після

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Дар’я Хлистун поцікавилася у фоловерів, з яким кольором волосся їй краще Новина оновлена 29 жовтня 2021, 19:26
Дар’я Хлистун поцікавилася у фоловерів, з яким кольором волосся їй краще

Модель вирішила освіжити свій образ

Відома українська модель Дар’я Хлистун, яка з липня 2021 року одружена з колишнім героєм 10 сезону реаліті "Холостяк", пілотом Максимом Михайлюком, поділилася з шанувальниками, як перетворилася її зовнішність після того, як вона перефарбувалась у блонд.

У себе на сторінці в Інстаграмі дівчина розмістила фотоколаж, де показала колір волосся до та після фарбування.

"Можна проголосувати, з яким кольором краще (для мене однозначно — блонд)", — відмітила Дарина.

Модель запитала думки у своїх фанатів щодо її нового кольору волосся
Модель запитала думки у своїх фанатів щодо її нового кольору волосся

У коментарях більшість висловили думку, що світлий колір волосся дуже підходить моделі.

Нагадаємо, що Макс Михайлюк та Дар’я Хлистун уперше стали батьками 27 квітня цього року. У пари народилася дівчинка, яку назвали Аріана. Михайлюк має власну льотну школу в Майамі (США).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що герої 11 сезону проекту "Холостяк" Михайло Заливако та Анна Богдан візьмуть участь у новому випуску шоу "Танці із зірками". Пара заінтригувала фанатів майбутнім весіллям.

Теги:
#Макс Михайлюк #Дарина Хлистун
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