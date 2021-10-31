Юрій Горбунов поділився рідкісним фото із синами: "Милі дітки та папуля"

Шоумен виглядає на знімку дуже щасливим

Український телеведучий та актор Юрій Горбунов, який цього року відзначив своє 51-річчя, поділився з шанувальниками спільного фото з двома синами, народженими дружиною шоумена, ведучою програми "Світське життя" Катериною Осадчою.

Заслужений артист України вперше показав обличчя свого молодшого сина Данила, який у пари з’явився 19 серпня. На фото старший син Іван (2017) годує з пляшечки маленького брата.

"Тато аж очі заплющив від радості. Моя неділя перед виходом з дому на Танці!", — Написав Горбунов в Інстаграмі.

Підписники артиста в коментарях зазначили, що фото вийшло дуже гарним та побажали зірковому батькові та дітлахам здоров’я.

Раніше Юрій Горбунов поділився фото, на якому його старший син Іван знайомився з молодшим братиком Данилом у пологовому будинку.