"Можу спати спокійно": Ілона Гвоздьова єхидно відзначила виліт Меловіна з "Танців із зірками" (відео)

Танцівниця не приховує своєї радості від відходу Меловіна з проекту.

Дедалі менше ефірів залишається до фіналу найпопулярнішого танцювального шоу України — "Танці з зірками-2021" — до суперфіналу залишилося п’ять тижнів. У неділю, 31 жовтня, на телеканалі "1+1" відбувся дев’ятий прямий ефір, темою якого став вечір хітів гурту "Океан Ельзи".

Напрочуд багатьох глядачів у зоні ризику виявився артист із найбільшою армією фанатів Меловін. У "танці за життя" він та Саша Зарицька виконували ча-ча-ча, і танець солістки KAZKA суддям сподобався більше. Меловін та Ліза Русіна залишили проєкт.

Цю новину не могла пропустити і найзапекліша прихильниця пари — танцівниця Ілона Гвоздьова. На своїй сторінці в Інстаграм вона опублікувала єхидну публікацію, в якій пораділа вильоту Меловіна з шоу, виконавши ча-ча-ча.

"Тепер я можу спокійно спати! Вибачте, накипіло і справедливість перемогла" — додала танцівниця.

І куди ж без хейтерів Гвоздьової. У коментарях під цим постом Ілони — "буря". Меловінатори проти тих, хто підтримує Гвоздьову і вважає, що співак вилетів заслужено.

Нагадаємо, що паралельно з "Танцями з зірками" йде і конфлікт Ілони Гвоздьової, з якою "Телеграф" раніше публікував ексклюзивне інтерв’ю, з однією з пар сезону 2021 — MELOVINом та Лізою Русиною. Після кожного ефіру Гвоздьова "розбирала" танець кожної з пар і неодноразово зазначала, що їй не "до душі" ні постановки, ні образи, ні танці Меловіна. Також під руку потрапляла його партнерка Ліза Русіна, техніка якої також не влаштувала Гвоздьову.