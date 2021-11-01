Ілона Гвоздьова опинилася в епіцентрі скандалу через свої висловлювання про ЛГБТ

Танцівницю захейтили за її слова на адресу представників сексуальних меншин.

Переможниця шоу "Танці із зірками 2018", танцівниця Ілона Гвоздьова потрапила до чергового скандалу. На цей раз хореограф "отримала" не від меловінаторів, а від людей, які підтримують ЛГБТ-спільноти.

Після того, як влітку 2021 року співак MELOVIN зробив публічний камінг-аут на сцені фестивалю Atlas Weekend, питання толерантності до представників ЛГБТ стало ще гострішим, особливо серед знаменитостей. Тоді багато хто підтримав колегу, але були й ті, хто висловив своє "фу".

Наприклад танцівниця Ілона Гвоздьова вважає представників сексуальних меншин "травмованими" та "психічно нездоровими".

"Світ божеволіє", — вважає Гвоздьова.

І хоч це було сказано набагато раніше, але "прилетіло" їй тільки зараз. Під одним із постів Гвоздьової розгорілася ціла дискусія з цього приводу.

Інтерв’ю Ілони Гвоздьової Наталії Влащенко:

Можливо і причина скандалу з Меловіном і полягає в позиції Ілони Гвоздьової щодо сексуальних меншин. Нагадаємо, що після кожного ефіру "Танців зі зірками" Гвоздьова "розбирала" танець кожної з пар і неодноразово зазначала, що їй не "до душі" ні постановки, ні образи, ні танці Меловіна. А після його вильоту з шоу, не приховуючи радості, станцювала "святковий" танець.