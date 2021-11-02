Секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк розповів, як весілля вплинуло на його стосунки з коханою

Зірка серіалу "Фортечна" розповіла, як проводи дозвілля зі своєю дружиною Тіною.

Відомий український актор, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" та "Кріпосна", секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк влітку 2021 року залишив ряди холостяків і одружився зі своєю коханою — Тіною.

В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" актор розповів, як шлюб вплинув на його стосунки з уже дружиною та чи шлюб не зменшив кількість його шанувальниць.

Тарас зізнається, що штамп у паспорті значно змінив його життя, адже зробив актора більш відповідальним. Тепер він голова сім’ї, і має нести відповідальність не лише за себе, а й за свою дружину.

Пара чудово ладнає між собою у шлюбі: вони люблять подорожувати, удвох грають у приставку і дивляться фільми, коли їм вдається побути вдома.

А на кількість прихильниць та їхнє ставлення до себе Цимбалюк не звертає уваги. Актор зізнається, що не слідкує за цим.

" Чесно кажучи, мене це мало цікавить", — підкреслює артист.

Раніше, "Телеграф" писав, що Тарас Цимбалюк відкрив таємницю свого героя Назара в "Кріпосній". Актор зізнався, що станеться з ним у третьому сезоні серіалу.