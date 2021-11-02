Бив по обличчю та погрожував убити: відомого російського репера звинуватили у зґвалтуванні

Зґвалтована дівчина запевняє, що на вечірці нічого не пила та не вживала.

Пристрасті не вщухають: не встигли ЗМІ стихнути після звинувачень у педофілії режисера Єралаша, як мережу "підкорює" нова новина — за підозрою у зґвалтуванні затримано російського репера Yung Trappa, справжнє ім’я якого Владислав Ширяєв.

Телеграм-канал SHOT повідомляє, що заяву на артиста подала 18-річна студентка. Дівчина заявила, що репер поглумився над нею. Мало того, він бив її по обличчю і погрожував її вбити, якщо та не погодиться на близькість з ним.

Студентка розповіла, що познайомилася з Владиславом трохи більше як місяць до того, що сталося. До того, репер перший виявив ініціативу у спілкуванні. А 1 листопада вона отримала запрошення на вечірку.

Дівчина зазначає, що чіплятися до неї Yung Trappa почав ще при подрузі, але пізніше виставив подругу, щоб залишитися наодинці з нею. Дівчина чинила опір, але злякалася погроз і піддалася артисту. За кілька годин акт насильства повторився.

Зазначимо, що Ширяєв уже мав справу з в’язницею — він відсидів понад 5 років за збут наркотиків.

Раніше "Телеграф" писав, що зірку фільму "У бій йдуть одні старі люди", професори Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого Володимира Талашко кілька актрис та журналісток звинуватили у харасменті.