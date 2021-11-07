KAZKA презентувала новий альбом "SVIT": чим він цікавий

До альбому увійшло 12 різних композицій

У п’ятницю, 5 листопада, відомий не тільки в Україні гурт KAZKA випустив нову платівку. Альбом за назвою "SVIT, Vol.1" подарував шанувальникам творчості музикантів дванадцять треків.

Новина повідомляє "Суспiльне".

За словами солістки гурту Олександри Зарицької, "SVIT" став справжнім експериментом. В альбомі гурт зібрав як саундтреки (до серіалу "Моя улюблена Страшка" та деяким фільмам), так і дуети з іншими виконавцями. Серед іншого, слухачі зможуть насолодитися колабами з ALEKSEEV, RUNSTAR і навіть Тіною Кароль.

Слід зазначити, що одна з композицій — "Не своя" — є варіацією на вірші українського поета 30-х років Михайла Семенка.

"Для нас нова айдентика — це поєднання творчості, національного культурного коду та етнічних мотивів, закладених у нашій ДНК", — описала платівку сама Олександра Зарицька.

Альбом вже доступний на більшості стрімінгових платформ, у тому числі на YouTube.

Нагадаємо, що "Телеграф" незадовго до прем’єри "SVIT" поговорив до душі з солісткою KAZKA і дізнався багато нового про Олександра Зарицьку.