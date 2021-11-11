Меган Маркл позбавилася суїцидальних думок: розрив із королівською родиною пішов їй на користь

Багаті теж плачуть — Меган Маркл довелося несолодко при британському королівському дворі

Меган Маркл і принц Гаррі увійшли до найбільш популярних інфлюенсерів на думку журналу Time. Це їм вдалося не лише коштом широкого висвітлення їхнього життя в пресі, а й завдяки соціальним ініціативам та благодійності.

Сьогодні, 10 листопада, Меган Маркл дала своє перше особисте інтерв’ю після вибухової бесіди з Опрою на початку цього року. Про це пише сайт Mirror. "Телеграф" пропонує ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Герцогиня Сассекська погодилася на інтерв’ю, щоб обговорити батьківські права з ведучим Ендрю Россом Соркіним. Це сталося після того, як Меган зіткнулася з новою критикою через те, що вона використала свій королівський статус, щоб висловитися про політику.

Відповідаючи на запитання ведучого Ендрю Росса Соркіна, вона сказала, що відмова від королівських обов’язків привела до покращення її психічного здоров’я.

Соркін запевнив, що весь світ переживав за неї у важкі для молодої родини часи.

Герцогиня відповіла, що тепер їй уже значно краще.

Крім психічного здоров’я у своєму інтерв’ю Меган згадувала дитинство, розповідала про те, як працювала офіціанткою, про нещодавні листи сенаторам-республіканцям з питання оплачуваної відпустки для догляду за дитиною та їх реакцію на це.

Під час інтерв’ю для New York Times Меган була одягнена у все чорне. Її сукню прикрашав червоний мак пам’яті.

Під час відвертого інтерв’ю принца Гаррі та Меган з Опрою Уінфрі, яке транслювалося на ITV 8 березня, пара зробила серію одкровень про свої стосунки з іншими членами королівської родини.

У своєму інтерв’ю принц Гаррі та Меган Маркл ґрунтовно "пройшлися" королівською родиною.

Під час шоу, яке транслювалось 11,1 мільйона глядачів, Меган розповіла про расистський інцидент з королівською сім’єю, яка під час її вагітності сумнівалася, якого кольору буде шкіра її дитини.

Вона також розповіла, що у королівській родині їй відмовили у допомозі під час її особистої боротьби зі своїми суїцидальними думками.

Тоді в березні Гаррі також стверджував, що його батько і брат, принц Чарльз і Вільям, замкнені в інституті монархії.

Розрив між сім’єю Гаррі та Меган з одного боку та королівською сім’єю з іншого — призвів до їхнього переїзду до Сполучених Штатів. З того часу вони регулярно дають інтерв’ю американським ЗМІ про проблеми, які, за їхніми твердженнями, змусили їх виїхати.

Твердження чи чутки про складні відносини між Меган та іншими членами королівської родини були широко поширені, і відносини погіршилися після їхнього шлюбу у 2018 році.

Гаррі сказав, що йому довелося розірвати порочне коло королівської родини, щоб виростити своїх дітей в іншому середовищі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що королева Єлизавета II мала намір навіть судитися з принцом Гаррі та Меган Маркл через удар по репутації королівської родини Великобританії, завданої інтерв’ю молодої пари.