Меган Маркл избавилась от суицидальных мыслей: разрыв с королевской семьей пошел ей на пользу

Богатые тоже плачут – Меган Маркл пришлось несладко при британском королевском дворе

Меган Маркл и принц Гарри вошли в число наиболее популярных инфлюенсеров по мнению журнала Time. Это им удалось не только за счет широкого освещения их жизни в прессе, но и благодаря социальным инициативам и благотворительности.

Сегодня, 10 ноября Меган Маркл дала свое первое личное интервью после взрывной беседы с Опрой в начале этого года. Об этом пишет сайт Mirror. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Герцогиня Сассекская согласилась на интервью, чтобы обсудить родительские права с ведущим Эндрю Россом Соркиным. Это произошло после того, как Меган столкнулась с новой критикой за то, что она использовала свой королевский статус, чтобы высказаться о политике.

Отвечая на вопросы ведущего Эндрю Росса Соркина, она сказала, что отказ от королевских обязанностей привел к улучшению ее психического здоровья.

Соркин заверил, что весь мир переживал за нее в тяжелые для молодой семьи времена.

Герцогиня ответила, что теперь ей уже значительно лучше.

Кроме психического здоровья в своем интервью Меган вспоминала детство, рассказывала о том, как работала официанткой, о недавних письмах сенаторам-республиканцам по вопросу оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и их реакции на это.

Во время интервью для New York Times Меган была одета во все черное. Ее платье украшал красный мак памяти.

Во время откровенного интервью принца Гарри и Меган с Опрой Уинфри, которое транслировалось на ITV 8 марта, пара сделала серию откровений о своих отношениях с другими членами королевской семьи.

В своем интервью принц Гарри и Меган Маркл основательно "прошлись" по королевской семье.

Во время шоу, которое транслировалось 11,1 миллионам зрителей, Меган рассказала о расистском инциденте с королевской семьей, которая во время ее беременности сомневалась, какого цвета будет кожа ее ребенка.

Она также рассказала, что в королевской семье ей отказали в помощи во время ее личной борьбы со своими суицидальными мыслями.

Тогда в марте Гарри также утверждал, что его отец и брат, принц Чарльз и Уильям, «заперты» в институте монархии.

Разрыв между семьей Гарри и Меган с одной стороны и королевской семьей с другой стороны привел к их переезду в Соединенные Штаты. С тех пор они регулярно дают интервью американским СМИ о проблемах, которые, по их утверждениям, вынудили их уехать.

Утверждения или слухи о сложных отношениях между Меган и другими членами королевской семьи были широко распространены, и отношения ухудшились после их брака в 2018 году.

Гарри же сказал, что ему пришлось разорвать порочный круг королевской семьи, чтобы вырастить своих детей в другой среде.

Ранее "Телеграф" писал о том, что королева Елизавета II намеревалась даже судиться с принцем Гарри и Меган Маркл из-за удара по репутации королевской семьи Великобритании, нанесенного интервью молодой пары.