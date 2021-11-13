"Знамениті піс*ки": MARUV придумала бізнес на час сильної кризи

Стартап, який врятує зірку у важкі часи

Українська співачка MARUV (наст. ім’я Анна Корсун), виступ якої нещодавно зірвали переможці "Євробачення-2021" Måneskin у Москві, зголосилася створити таку сторінку в OnlyFans, де за підписку можна було б подивитися на геніталії відомих людей. 30-річна артистка, яка віддала перевагу роботі в Росії, назвала це геніальним стартапом.

MARUV стала гостею нового випуску шоу "Вечірній Ургант".

За словами артистки, особисто їй та її балету дуже часто надсилають фото геніталій відомі люди. Щоб знімки просто так не пропадали, співачка вирішила заробити на них оригінальним способом: за певну плату давати людям можливість подивитися на "найголовнішу штучку". Акаунт на OnlyFans називався б "Знамениті піс*ки".

Такий підробіток, за словами MARUV, може врятувати її під час сильної кризи.

Додамо, що українська співачка є частим гостем музичних заходів у Росії. У серпні MARUV виступила на фестивалі "Нова хвиля" у Сочі разом із забороненим в Україні Філіпом Кіркоровим. Раніше співачка стала суддею у талант-шоу "Суперстар! Повернення ", яке виходить на російському ТБ.