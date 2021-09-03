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Переможці Євробачення Maneskin зірвали виступ українки Maruv на концерті в Москві — ЗМІ

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Maruv Новина оновлена 03 вересня 2021, 11:30
Maruv

Глядачі побачили Maruv лише мигцем, коли та покидала майданчик.

Італійська група Maneskin, яка перемогла на Євробаченні 2021, зірвала виступ української співачки Maruv на концерті групи в Москві. Анна Корсун (справжнє ім’я Maruv) повинна була виступити у них на розігріві.

Про це пише видання Super.

Згідно з його інформацією, українка повинна була виступити на розігріві у італійців на концерті в Москві 31-го серпня. Вихід української співачки на сцену постійно відкладали, а потім раптово повідомили, що група вирішила зовсім відмовитися від її послуг.

"Maruv, яку багато хто встиг побачити мигцем, покинула майданчик", — пише видання.

Відзначимо, що це вже не перший скандал з групою Maneskin в Росії. Місцеві журналісти масово скаржаться на менеджмент артистів і зірвані інтерв’ю. Серед "постраждалих" опинилися Ксенія Собчак і Тетяна Мінгалімова.

Виступи Maruv в Росії

Українка Maruv є частим гостем музичних заходів в Росії. Так в серпні артистка виступила на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі разом із забороненим в Україні Філіпом Кіркоровим. Раніше співачка стала суддею в талант-шоу "Суперстар! Повернення", яке виходить на російському ТБ.

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