Переможці Євробачення Maneskin зірвали виступ українки Maruv на концерті в Москві — ЗМІ
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Глядачі побачили Maruv лише мигцем, коли та покидала майданчик.
Італійська група Maneskin, яка перемогла на Євробаченні 2021, зірвала виступ української співачки Maruv на концерті групи в Москві. Анна Корсун (справжнє ім’я Maruv) повинна була виступити у них на розігріві.
Про це пише видання Super.
Згідно з його інформацією, українка повинна була виступити на розігріві у італійців на концерті в Москві 31-го серпня. Вихід української співачки на сцену постійно відкладали, а потім раптово повідомили, що група вирішила зовсім відмовитися від її послуг.
"Maruv, яку багато хто встиг побачити мигцем, покинула майданчик", — пише видання.
Відзначимо, що це вже не перший скандал з групою Maneskin в Росії. Місцеві журналісти масово скаржаться на менеджмент артистів і зірвані інтерв’ю. Серед "постраждалих" опинилися Ксенія Собчак і Тетяна Мінгалімова.
Виступи Maruv в Росії
Українка Maruv є частим гостем музичних заходів в Росії. Так в серпні артистка виступила на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі разом із забороненим в Україні Філіпом Кіркоровим. Раніше співачка стала суддею в талант-шоу "Суперстар! Повернення", яке виходить на російському ТБ.
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