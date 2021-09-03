Победители Евровидения Maneskin сорвали выступление украинки Maruv на концерте в Москве - СМИ
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Зрители увидели Maruv лишь мельком, когда та покидала площадку.
Победившая на Евровидении 2021 итальянская группа Maneskin сорвала выступление украинской певицы Maruv на концерте группы в Москве. Анна Корсун (настоящее имя Maruv) должна была выступить у них на разогреве.
Об этом пишет издание Super.
Согласно его информации, украинка должна была выступить на разогреве у итальянцев на концерте в Москве 31-го августа. Выход украинской певицы на сцену постоянно откладывали, а потом внезапно сообщили, что группа решила вовсе отказаться от ее услуг.
"Maruv, которую многие успели увидеть мельком, покинула площадку", — пишет издание.
Отметим, что это уже не первый скандал с группой Maneskin в России. Местные журналисты массово жалуются на менеджмент артистов и сорванные интервью. Среди "пострадавших" оказались Ксения Собчак и Татьяна Мингалимова.
Выступления Maruv в России
Украинка Maruv является частым гостем музыкальных мероприятий в России. Так в августе артистка выступила на фестивале "Новая волна" в Сочи вместе с запрещенным в Украине Филиппом Киркоровым. Ранее певица стала судьей в талант-шоу "Суперстар! Возвращение", которое выходит на российском ТВ.
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