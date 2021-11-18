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З’ясувалась несподівана причина смерті 41-річної російської телеведучої

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Христина Асмаловська померла від цирозу печінки Новина оновлена 18 листопада 2021, 15:05
Христина Асмаловська померла від цирозу печінки

Ведуча дитячої передачі "АБВГДейка" зловживала алкогольними напоями

У вівторок, 16 листопада, у віці 41 року пішла з життя російська актриса та телеведуча Христина Асмаловська. Повідомлялося, що жінка померла від коронавірусу, але це не так.

Як пишуть російські Telegram-канали, причиною смерті ведучої програми "АБВГДейка" та учасниця російських "Танців із зірками" померла від цирозу печінки, а COVID-19 лише загострив хронічне захворювання. Як виявилось, зірка зловживала алкоголем.

Нагадаємо, що Христина Асмаловська померла у реанімації однієї з московських клінік. Вона також знімалася у популярному у 2000-х серіалі "Моя прекрасна няня".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 листопада пішов із життя російський актор Ігор Савочкін. У зірки фільмів "Нічна варта" та "Левіафан" були проблеми з печінкою, а також довгий час чоловік боровся з раком.

Нагадаємо, що у четвер, 18 листопада, стало відомо про смерть американського репера Young Dolph. Знаменитість, якому було 36 років, підстрелили, коли він купував печиво у своєму рідному місті.

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#Христина Асмаловская
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