З’ясувалась несподівана причина смерті 41-річної російської телеведучої
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Ведуча дитячої передачі "АБВГДейка" зловживала алкогольними напоями
У вівторок, 16 листопада, у віці 41 року пішла з життя російська актриса та телеведуча Христина Асмаловська. Повідомлялося, що жінка померла від коронавірусу, але це не так.
Як пишуть російські Telegram-канали, причиною смерті ведучої програми "АБВГДейка" та учасниця російських "Танців із зірками" померла від цирозу печінки, а COVID-19 лише загострив хронічне захворювання. Як виявилось, зірка зловживала алкоголем.
Нагадаємо, що Христина Асмаловська померла у реанімації однієї з московських клінік. Вона також знімалася у популярному у 2000-х серіалі "Моя прекрасна няня".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 листопада пішов із життя російський актор Ігор Савочкін. У зірки фільмів "Нічна варта" та "Левіафан" були проблеми з печінкою, а також довгий час чоловік боровся з раком.
Нагадаємо, що у четвер, 18 листопада, стало відомо про смерть американського репера Young Dolph. Знаменитість, якому було 36 років, підстрелили, коли він купував печиво у своєму рідному місті.
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