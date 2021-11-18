Выяснилась неожиданная причина смерти 41-летней российской телеведущей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 375
Ведущая детской передачи "АБВГДейка" злоупотребляла алкогольными напитками
Во вторник, 16 ноября, в возрасте 41 года ушла из жизни российская актриса и телеведущая Кристина Асмаловская. Сообщалось, что женщина умерла от коронавируса, но это не так.
Как пишут российские Telegram-каналы, причиной смерти ведущей программы "АБВГДейка" и участница российских "Танцев со звездами" скончалась от цирроза печени, а COVID-19 лишь обострил хроническое заболевание. Как оказалось, звезда злоупотребляла алкоголем.
Напомним, что Кристина Асмаловская скончалась в реанимации одной из московских клиник. Она также снималась в популярном в 2000-х сериале "Моя прекрасная няня".
Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 ноября ушел из жизни российский актер Игорь Савочкин. У звезды фильмов "Ночной дозор" и "Левиафан" были проблемы с печенью, а также долгое время мужчина боролся с раком.
Напомним, что в четверг, 18 ноября, стало известно о смерти американского рэпера Young Dolph. Знаменитость, которому было 36 лет, подстрелили, когда он покупал печенье в своем родном городе.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-