Укр

Выяснилась неожиданная причина смерти 41-летней российской телеведущей

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Кристина Асмаловская скончалась от цирроза печени Новость обновлена 18 ноября 2021, 15:05
Кристина Асмаловская скончалась от цирроза печени

Ведущая детской передачи "АБВГДейка" злоупотребляла алкогольными напитками

Во вторник, 16 ноября, в возрасте 41 года ушла из жизни российская актриса и телеведущая Кристина Асмаловская. Сообщалось, что женщина умерла от коронавируса, но это не так.

Как пишут российские Telegram-каналы, причиной смерти ведущей программы "АБВГДейка" и участница российских "Танцев со звездами" скончалась от цирроза печени, а COVID-19 лишь обострил хроническое заболевание. Как оказалось, звезда злоупотребляла алкоголем.

Напомним, что Кристина Асмаловская скончалась в реанимации одной из московских клиник. Она также снималась в популярном в 2000-х сериале "Моя прекрасная няня".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 ноября ушел из жизни российский актер Игорь Савочкин. У звезды фильмов "Ночной дозор" и "Левиафан" были проблемы с печенью, а также долгое время мужчина боролся с раком.

Напомним, что в четверг, 18 ноября, стало известно о смерти американского рэпера Young Dolph. Знаменитость, которому было 36 лет, подстрелили, когда он покупал печенье в своем родном городе.

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