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Екстренний ремонт крана: лайфхаки з зубною ниткою, про які ви навіть не здогадувались

Автор
Яна Мосійчук
Дата публікації
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Автор
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Нитка для очищення зубів допомагає готувати їжу Новина оновлена 18 листопада 2021, 15:33
Нитка для очищення зубів допомагає готувати їжу

Зубна нитка допоможе легко і безболісно зняти обручку

Деякі речі в господарстві можуть застосовуватись не тільки за прямим призначенням, а в інших сферах господарства, і в цьому їх унікальність. Нещодавно "Телеграф" розповідав про лайфхаки з харчовою плівкою, а сьогодні розкажемо про цікаві способи застосування зубної нитки. 

 Замість кулінарної нитки 

В кулінарії є таке поняття, як "кухонна нитка" — це спеціальна термостійка нитка, яку використовують під час запікання м’ясних рулетів, риби чи птиці, які потрібно зв’язати чи просто обмотати. Якщо на момент готування у вас немає такої нитки, то її легко замінить зубна.

Ремонт крану 

Якщо вдома протікає кран, а вас дратує звук падаючих крапель, в допомогу прийде зубна нитка. Зубною ниткою необхідно обмотати аератор (носик крану), а інший кінець нитки опустити у раковину. Таким чином вода буде тихенько стікати в умивальник, поки не прийде майстер. 

Нарізання продуктів 

За допомогою зубної нитки досить зручно нарізати сир, або ж бісквітний рулет на рівні частинки. Також, зубною ниткою можна розрізати бісквіт на рівні частини. Деякі господині це роблять за допомогою звичайної нитки для шиття, але у порівнянні з зубною, вона є набагато тоншою і велика ймовірність, що вона швидко порветься. Зубна нитка прийде вам на допомогу, якщо печиво в духовці пристало до пергаменту. Варто провести зубною ниткою між печивом та пергаментом, і воно легко відділиться і нічого не розкришиться.  

Зубною ниткою зручно і легко нарізати сир
Зубною ниткою зручно і легко нарізати сир

Сушка грибів та фруктів 

Ще одна корисна порада для господинь - сушіння фруктів та грибів на зубній нитці. Ви можете легко нанизувати шматочки яблука, груші чи інші фрукти на нитку і вішати для сушіння. Також зубною ниткою легко зав’язувати пучки трав та зелені.  

На зубній нитці можна сушити гриби та фрукти
На зубній нитці можна сушити гриби та фрукти

Не знімається обручка 

Якщо у вас не знімається обручка, в цій ситуації також може допомогти зубна нитка. Вам необхідно обережно протягнути зубну нитку під кільцем і затиснути цей кінець одним пальцем руки. А другий кінець нитки обмотати навколо пальця з обручкою, починаючи від кільця аж до нігтя. Після цього візьміть просунутий кінець і не поспішаючи почніть розмотувати нитку, а кільце буде повільно сповзати по пальцю.  

Раніше "Телеграф" розповідав про найпопулярніші помилки в приготуванні макаронів.

Теги:
#Лайфхак #Поради
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