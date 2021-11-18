Екстренний ремонт крана: лайфхаки з зубною ниткою, про які ви навіть не здогадувались

Зубна нитка допоможе легко і безболісно зняти обручку

Деякі речі в господарстві можуть застосовуватись не тільки за прямим призначенням, а в інших сферах господарства, і в цьому їх унікальність. Нещодавно "Телеграф" розповідав про лайфхаки з харчовою плівкою, а сьогодні розкажемо про цікаві способи застосування зубної нитки.

Замість кулінарної нитки

В кулінарії є таке поняття, як "кухонна нитка" — це спеціальна термостійка нитка, яку використовують під час запікання м’ясних рулетів, риби чи птиці, які потрібно зв’язати чи просто обмотати. Якщо на момент готування у вас немає такої нитки, то її легко замінить зубна.

Ремонт крану

Якщо вдома протікає кран, а вас дратує звук падаючих крапель, в допомогу прийде зубна нитка. Зубною ниткою необхідно обмотати аератор (носик крану), а інший кінець нитки опустити у раковину. Таким чином вода буде тихенько стікати в умивальник, поки не прийде майстер.

Нарізання продуктів

За допомогою зубної нитки досить зручно нарізати сир, або ж бісквітний рулет на рівні частинки. Також, зубною ниткою можна розрізати бісквіт на рівні частини. Деякі господині це роблять за допомогою звичайної нитки для шиття, але у порівнянні з зубною, вона є набагато тоншою і велика ймовірність, що вона швидко порветься. Зубна нитка прийде вам на допомогу, якщо печиво в духовці пристало до пергаменту. Варто провести зубною ниткою між печивом та пергаментом, і воно легко відділиться і нічого не розкришиться.

Зубною ниткою зручно і легко нарізати сир

Сушка грибів та фруктів

Ще одна корисна порада для господинь - сушіння фруктів та грибів на зубній нитці. Ви можете легко нанизувати шматочки яблука, груші чи інші фрукти на нитку і вішати для сушіння. Також зубною ниткою легко зав’язувати пучки трав та зелені.

На зубній нитці можна сушити гриби та фрукти

Не знімається обручка

Якщо у вас не знімається обручка, в цій ситуації також може допомогти зубна нитка. Вам необхідно обережно протягнути зубну нитку під кільцем і затиснути цей кінець одним пальцем руки. А другий кінець нитки обмотати навколо пальця з обручкою, починаючи від кільця аж до нігтя. Після цього візьміть просунутий кінець і не поспішаючи почніть розмотувати нитку, а кільце буде повільно сповзати по пальцю.

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